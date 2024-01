Un oviedista que tumba gigantes: el exjugador azul que eliminó al Villarreal y jugará contra el Barça

Héctor Nespral, ex jugador del Oviedo, está logrando con Unionistas de Salamanca lo que no pudo hacer con el club carbayón: jugar (y eliminar) a equipos de Primera División. El pasado lunes, en una noche memorable para el equipo salmantino, Nespral, figura destacada en las filas de Unionistas, protagonizó un hito histórico al eliminar al Villarreal en la Copa del Rey en la tanda de penaltis. El carbayón lideró a su equipo hacia una curiosa victoria que duró dos días. El árbitro aplazó el domingo el encuentro en mitad del choque por varios apagones en el Reina Sofía.

Pero para llegar a eso, el futbolista tuvo que curtirse en los "praos" astures. Nespral fue un jugador clave en el Oviedo de Segunda B. Canterano de raza, militó en las filas del club carbayón durante trece años. "La del Oviedo, para mí, es una época muy importante. Guardo un recuerdo muy bueno", aclara un futbolista que cada vez que puede, se escapa a Oviedo para ver al equipo, "que este año lo está haciendo extraordinariamente bien". Su trayectoria por el fútbol asturiano no se limitó al Oviedo. Fue clave en el ascenso del Langreo a Segunda B y firmó una gran temporada con el conjunto azulgrana en dicha división. Tras ello, el Barakaldo se fijó en él y decidió mudarse a Vizcaya.

No tardaría en llegarle la oferta de Unionistas, proyecto en el que confió desde el minuto uno. "Cuando llegué, sabía de la calidad del club y de los jugadores que entraban. Nos fue muy bien y estoy muy contento", agradece. El resto es historia. Cuatro temporadas allí que le han dado la oportunidad de enfrentarse a varios equipos históricos como el Sporting y al Villarreal, a los que ha echado de la Copa del Rey, y próximamente, jugará contra el Barça para tratar de hacer lo mismo.

Eliminar al Sporting fue algo emotivo para él. "Para mí, jugar contra ellos fue muy especial. Ya lo había hecho toda la vida en categorías inferiores, pero esto era diferente. Les ganamos merecidamente y eso presta más. Fue una sensación increíble siendo del Oviedo", confiesa.

El encuentro contra el Villarreal, con todos sus problemas, también fue "perfecto" para el ovetense. "Estábamos siendo superiores y de repente sucedió lo del apagón. Nosotros queríamos seguir jugando porque no todos los días eres mejor que un equipo de Primera y claro, teníamos miedo de que al aplazarlo consiguieran superarnos. Pero no fue así. Seguimos siendo superiores y estamos muy contentos por haberlos ganado como lo hemos hecho", celebra.

Ahora, con todavía la emoción en el cuerpo de un sorteo histórico, el jugador carbayón no puede esperar a que llegue la hora de enfrentarse al Barcelona: "Nunca he jugado un partido como el que voy a jugar contra el Barça. Al terminar el partido, le pediré la camiseta a Pedri", indicó Nespral, que todavía no ha intercambiado ninguna esta Copa.

Un momento increíble el que está viviendo el ex jugador azul, cuya única pena es no haberlo logrado con el Oviedo, aunque es optimista. "Creo que el Oviedo puede dar algún que otro susto este año y ascender. Y el año que viene veremos un Oviedo contra el Madrid", vaticina el exjugador azul.