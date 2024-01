Un juvenil al mando en el Oviedo: así es Jaime Vázquez, un central "echao p'alante"

Tiene algo Jaime Vázquez (Oviedo, 2006) que no es tan sencillo de ver en un futbolista de 17 años. A esa edad ya pueden adivinarse las hechuras de jugador. Se puede valorar su talento, su competitividad, su físico… Pero el carácter aún está en formación. Y la primera referencia que se da en el Oviedo sobre Jaime deja a las claras el tipo de futbolista que es: "Es muy echao p’alante". Ese descaro es uno de los factores que más gustan a un Luis Carrión que, comentan en la entidad, tiene en muy buena estima al juvenil. Tanto, que Vázquez tiene todas las papeletas para debutar con el primer equipo del Oviedo el sábado ante el Amorebieta.

De hacerlo, con 17 años y 11 meses, sería el segundo futbolista más joven en haber jugado esta temporada en Segunda, solo por detrás de Víctor Moreno, del Villarreal B, que participó en la jornada inaugural en Zaragoza con 17 años y 10 meses. Pero, ¿qué tiene Jaime que tanto gusta a Carrión?

"Tiene calidad, una gran salida de balón. Y en otros aspectos defensivos ha ido mejorando con el paso del tiempo. Es una esponja, de los que aprende rápido y lo pregunta todo", comentan los que le han visto estos meses de cerca en el Oviedo. A Carrión le gustó casi al primer vistazo y ahora se ve ante la oportunidad futbolística de su vida, mucho antes de lo pensado. Leo Román resumió esta semana en una frase el carácter del zaguero: "Me enteré hace poco que solo tenía 17 años. Pensé que era mayor".

Porque su futuro prometedor sufrió un parón notable el pasado curso, cuando disfrutaba de su segunda temporada en el Real Madrid, ya como juvenil. Al conjunto blanco llegó desde Mareo: se formó seis años en los equipos sportinguistas, a pesar de que desde su entorno repiten que él siempre ha sido oviedista. Al Madrid llegó por sus grandes actuaciones en el Sporting, como líder de la defensa.

Le fue bien en su primer año como blanco, en el cadete, cuando contaba con 15 años. Tuvo continuidad e incluso se estrenó con el tercer juvenil. Pero no tuvo tanta suerte el curso pasado, cuando las lesiones no se lo pusieron fácil. En su primer año juvenil solo sumó 12 partidos. Al acabar el curso, el Madrid, con el que tenía contrato en vigor, le planteó una cesión a un club madrileño, quería tenerlo controlado de cerca. Dicen que fue su representante Juan Mata (padre del internacional español) el que planteó que en ese supuesto lo mejor sería volver a casa. Llamó a las puertas del Oviedo, que no dudó en aprovechar la oportunidad.

Rescindió su contrato en el Madrid y firmó con los azules por tres temporadas, con la opción de alargar más la vinculación conforme a objetivos. La intención era que completara la pretemporada con el Vetusta, pero parecía que su escenario inicial sería el División de Honor dirigido por Paco. Pero ya no se movió del filial de Jaime Álvarez, que le ha dado galones y ha ido puliendo sus defectos. "Al principio le costaba chocar con los delanteros, pero lo ha ido cogiendo muy rápido", señalan desde el Oviedo.

También gusta de él en el club su perfil fuera del campo. Jaime vive con sus padres en Salinas, estudia Bachiller y la familia le da una importancia máxima a los estudios. Cuando se negociaba su incorporación al Oviedo, la mayor preocupación de sus padres era que pudiera compaginar los estudios con los entrenamientos diarios.

Ahora, Jaime Vázquez se enfrenta al reto más importante de su incipiente trayectoria deportiva. Todo hace indicar que será de la partida mañana. El plan inicial era que formara en el centro de la defensa junto a Luismi. Por eso, se decidió que el jugador del Vetusta no viajara con el filial al choque en La Coruña del pasado fin de semana. No se querían correr riesgos innecesarios.

Luego cayó Luismi y hubo que replantear el plan inicial. Carrión baraja alternativas, y en todas entra Vázquez. Empezar el partido con tres centrales es una que valora desde inicios de semana. Lucas haría de central diestro improvisado, acompañando a Pomares y al propio Vázquez. Si finalmente opta el entrenador por la línea de cuatro más habitual, el juvenil haría de central junto a Pomares, pero esa solución tiene la complicación de tener que adaptar a un zurdo al perfil diestro. También otro juvenil, Marco Esteban, cuenta con opciones de colarse en el once.