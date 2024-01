Paulino de la Fuente es uno de los goleadores de la primera mitad de temporada del Oviedo. El cántabro, cedido este verano desde Pachuca, habló ayer en El Requexón para analizar el próximo partido del Oviedo, el sábado a las 21.00 horas en Ferrol.

El extremo se mostró algo dolido por el empate frente al Amorebieta el pasado sábado en casa. "Están abajo, pero creo que ha mejorado bastante en las últimas semanas. No hicimos el mejor partido y jugando en casa siempre queremos ganar, cuando no lo hacemos no nos vamos contentos". Respecto a las bajas que sufren los azules, De la Fuente se muestra optimista. "El equipo lleva con bajas seis meses y siempre hemos respondido, jugamos grandes partidos ante muy buenos equipos. Los equipos de la zona baja nos están costando y hay que mejorar ahí", aseguró.

Respecto al Racing de Ferrol, el extremo no tuvo más que buenas palabras. "Se nota que vienen trabajados desde años atrás y con jugadores que incluso han acabado en Primera División. Es un equipo que me gusta, siempre está metido en los partidos. Será un partido muy bonito porque nosotros también iremos a ganar", indicó un De la Fuente que también quiso tener unas palabras hacia la nueva incorporación del Oviedo, Santiago Homenchenko. "Lo tengo más o menos controlado, si llega lo acogeremos bien en el equipo y seguro que nos ayudará a lograr meternos arriba de la tabla, en zona de play-off", vaticinó.