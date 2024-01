Borja Bastón busca premio en su centenario con el Oviedo

Contra el Amorebieta tuvo un par de opciones importantes pero la pelota no acabó en la red. Pero Borja Bastón no se discute en el Oviedo. Al menos no para un Luis Carrión que desde su llegada ha confiado ciegamente en las dotes de su nueve en el área. Bastón iniciará el choque de esta noche previsiblemente en el once, con lo que sumará su choque 100.º con la camiseta del Oviedo. Un hecho a contracorriente en una carrera marcada por los frecuentes cambios de escenario.

La carrera de Borja Bastón parecía encaminada al rojiblanco del Atlético. Se formó como voraz anotador en la cantera rojiblanca, a pesar de sus primeros pasos como portero, consecuencia de la influencia paterna: Miguel Bastón fue un arquero que hizo carrera en el Burgos. Despuntó tanto Borja que debutó bien joven con el Atlético en un día que marcaría su carrera en el fútbol. Se estrenó el 15 de mayo de 2010 ante el Getafe en el Calderón. Salió en el minuto 58 y fue sustituido en el 79: se había roto la rodilla. "El que estaba llamado a ser el día más feliz de mi carrera se convirtió en el más triste", ha señalado en varias ocasiones el ahora capitán del Oviedo. Aquel frenazo en seco le obligó a reconstruirse y a buscarse la vida en diferentes equipos, cesión tras cesión, con diferente sabor de boca: pasó por Murcia, Huesca y Deportivo hasta su primera gran explosión anotadora. Hizo 22 goles con el Zaragoza en la temporada 14/15, con tan solo 22 años, y dio el salto al Eibar, donde siguió creciendo: 18 tantos en Primera. A pesar de esa evolución, el Atleti prefirió traspasarlo al Swansea en 2016, antes que hacer un hueco en su primera plantilla. El conjunto galés pagó por él 18 millones de euros. No le salieron tan bien las cosas en la Premier, un solo tanto, y otra vez empezó su peregrinar en busca del gol que parecía perdido. En el Málaga, Alavés, Aston Villa y Leganés no se reencontró y en el verano de 2021 Rubén Reyes, director deportivo del Oviedo, le tendió la mano. Bastón aceptó. Anotó 22 dianas en su primer curso, máximo anotador igualado con Stuani, del Girona. El año pasado se quedó en 8 tras una segunda vuelta en blanco y ahora lleva 6 en su cuenta, a la espera de mejorar su última marca aunque lejos de la lograda hace dos cursos. Oviedo es para Bastón el lugar donde ha logrado asentarse, por fin. Un escenario en el que su familia es feliz y él también. Descartó otras ofertas, también la propuesta para seguir su carrera en México para tratar de mantener su idilio con el gol en el Carlos Tartiere. La camiseta azul es la que más ha empleado en la vida adulta, así lo atestiguan sus 99 participaciones con el Oviedo. Muy lejos queda el segundo equipo de su carrera en cuanto a presencias, el Zaragoza, con 40 choques. Eibar, con 39, y Leganés, con 38, son los siguientes, limitadas aquellas experiencias a un solo año. Solo Oviedo ha logrado retenerle por más tiempo. Carrión se encomienda al olfato de su "killer" en busca de un triunfo en Ferrol que le dé alas a los suyos. Y el delantero quiere celebrar de la mejor manera posible su centenario azul: festejando otro tanto.