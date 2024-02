Carrión, tras la goleada: "Hoy parece que ha salido todo perfecto, pero hay que seguir"

Luis Carrión, técnico del Oviedo, llegó a la sala de prensa contento tras la goleada del conjunto azul contra el Burgos.

Importancia de la victoria. Es importante porque el Burgos estaba haciendo las cosas bien u estaba por encima nuestro. Veníamos de una derrota y el hecho de perder te obliga a ganar. El equipo ha dado muy buen nivel. Un partido muy completo.

Once inicial. Son situaciones tácticas que yo quería. Busqué atraer al Burgos y generar dudas en ellos. Necesitábamos un poco más de profundidad arriba. Hoy parece que ha salido todo perfecto, pero hay que seguir.

Mantener los pies en el suelo. Nuestro camino, a pesar de la derrota del otro día, siempre ha sido el mismo. Hoy hemos sido nosotros los que hemos conserguido adelantarnos.

Jimmy. Ha hecho un partido prácticamente perfecto. Ha estado muy bien, corrigiendo muchas situaciones. Ha sido clave.

Seoane. Preveía que podría dar este nivel. Es un tío serio que sabe lo que hace. Lo quité otros días por circunstancias. Es un chico que tiene claro lo que quiere y trabaja muy bien. Estoy contento por él.

Moyano. Tiene mucho gol y se ha hecho mayor, es un juagdor importante de Segunda. Está en el equipo adecuado y me alegro mucho por su hat-trick. Él sabe que no sirve de nada si no sigues y no haces buenos partidos.