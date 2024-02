Para la reacción azul, un regreso esperado

A la profunda autocrítica, tanto de entrenador como de futbolistas, le sigue un propósito decidido: el de reaccionar cuanto antes. Y esa fecha es el sábado, con el duelo que enfrentará al Oviedo y Levante en un choque de aspirantes que quieren dar ese salto pendiente hacia el play-off. Los valencianos con Felipe Miñambres como recurso para salvar la situación tras el despido de Calleja. Los azules, con una novedad importante para alegrar el juego de ataque.

Paulino de la Fuente se ha perdido los dos últimos partidos del Oviedo. Nunca es un buen momento para caer lesionado, pero menos aún tras su actuación en El Molinón, donde a pesar de fallar alguna ocasión clara, fue el mejor de los azules en el centro del campo. Recuperado de sus molestias tras el golpe de Yoel, portero del Sporting, en el derbi asturiano, ahora se presenta como la principal novedad de la semana en el intento por retomar la senda del triunfo. El Levante es la tirita ante el ánimo herido en Valladolid.

Paulino ya se entrenó con el resto de compañeros en la sesión del sábado, la que siguió el golpe sufrido en Zorrilla. Ahora, habrá que ver su evolución durante la semana para comprobar si está a pleno rendimiento para jugar incluso de inicio. Los azules regresan hoy al trabajo en la ciudad deportiva con la vista puesta en el choque del sábado, 18.30 horas, contra el Levante. Y Carrión espera poder contar con Paulino.

Aunque algo condicionada por las lesiones, la temporada del cántabro en el Oviedo es más que buena. Tanto por su caudal ofensivo, con 5 goles es la tercera referencia de los carbayones en ataque, como por su buen pie para encajar en un espíritu que premia a los futbolistas con talento.

Hay otro aspecto que Carrión valora de forma especial en el atacante: su desparpajo y personalidad. No es Paulino uno de esos futbolistas que se arrugue en el momentos importantes o a los que le pese la situación. Más acertado o menos, siempre da la cara: pide el balón y asume su responsabilidad en el juego.

Eso, en la idea de fútbol que maneja el entrenador parece asegurarle protagonismo, siempre que esté en condiciones físicas de aportar.

Con el casi seguro regreso de Paulino, se abre un debate en cómo encajar esa pieza. Aunque en el derbi actuó en la media punta, funcionando como enlace con el ataque, Carrión lo ha empleado más en el flanco derecho de la retaguardia. Ahí donde ahora Dubasin se ha hecho con el puesto desde su llegada.

Las dudas en el foco ofensivo quedan aún más abiertas tras el fiasco de Valladolid. El retoque ante el Burgos, con Jimmy de ancla y dos medias puntas por delante, Cazorla y Seoane, le sentó muy bien al equipo, en su encuentro más redondo. Pero a esa actuación le siguió la más floja del curso. La única diferencia entre ambas citas, en cuanto a nombres, es la presencia de Colombatto en el lugar de Cazorla.

No parece que el cambio en la imagen se debe a una cuestión de nombres y sí de funcionamiento grupal, así que la presencia de Colombatto parece asegurado. Con Jimmy indiscutible mientras Luismi trata de alcanzar su momento óptimo de forma tras su lesión , las alternativas se amontonan por delante.

Moyano es fijo en la izquierda, por rendimiento y por su rol para desatascar el juego cuando el rival aprieta. Algo que no funcionó en Valladolid pero que es clave en el funcionamiento azul. Seoane parece el preferido por Carrión en la media punta, pero en Valladolid volvió a un tono gris y la influencia de Cazorla también le da opciones. Para la derecha, Paulino y Dubasin peleando por el puesto. Y a los nombres ya mencionados se les pueden sumar un Masca que ahora parece haber perdido posiciones en la carrera por la titularidad y un Borja Sánchez que aún no ha experimentado salir en el once desde su regreso en el pasado mercado invernal.