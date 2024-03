El 2024 sonríe a un canterano: “Puede que sea la temporada en la que mejor me encuentro de mi carrera”

El Oviedo trata de dar el salto definitivo fuera de casa para, por fin, colarse entre los seis primeros de la tabla y lo hace con una bala en su banda derecha. Viti Rozada se ha asentado como lateral diestro en los esquemas de Luis Carrión y el equipo agradece su explosividad. Él asegura estar disfrutando con su nueva labor en el terreno de juego. ““Creo que en los últimos tiempos he mejorado en varias facetas como lateral. Al principio puedes estar más verde, según qué situaciones defensivas y tácticas, pero con el tiempo y los partidos se va mejorando poco a poco. Cada vez me encuentro más cómodo. Al míster le guste que esté alto, casi en posiciones de extremo, pero en vigilancias defensivas tengo que estar más atento”, explicó esta mañana ante los medios de comunicación en El Requexón.

Viti añadió que el entrenador “no me dice si soy lateral o extremo, pero entrenando me encuentro muy bien y en los partidos más de lo mismo. Estoy al servicio del equipo, y me siento cómodo por ser titular en este equipo. Puede ser la temporada en la que mejor me encuentro de mi carrera, tanto físicamente como anímicamente”. Y agregó: “Ojalá en lo que respecta al grupo podamos conseguir algo especial. Lucas intenta darme algún consejo y, aunque está jugando menos, siempre intenta aportar tanto en los entrenamientos como en el campo. Esta plantilla compite mucho en cada entrenamiento. Ahora me está tocando jugar a mí y Lucas me apoya”.