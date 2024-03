Orgullo de El Requexón: todo lo que rodeó al histórico partido del juvenul

Fue Paco Fernández, entrenador y líder de este juvenil, el que puso el lema más adecuado a la participación del Oviedo en la Copa del Rey de la categoría. "Los jugadores han demostrado lo que define al Oviedo: orgullo, valor y garra", dijo en la sala de prensa del Carlos Tartiere, con la voz tomada tras desgañitarse en la banda, dolido por la derrota, pero orgulloso por el papel de sus chavales: "Estamos profundamente agradecidos a todos los que han venido a animarnos".

La respuesta de la afición fue llamativa. Se esperaba apoyo al juvenil, pero quizás no en esa medida: más de 4.000 seguidores (4.381, según datos oficiales) se dieron cita en el municipal ovetense. Ya desde una hora antes del choque empezaron a formarse colas en las taquillas habilitadas en el estadio.

"Tenemos un agradecimiento enorme a la gente que vino a animarnos. En cualquier cosa que hicimos nos apoyaron. Los chavales no estaban en condiciones de asimilar el golpe aún al final del partido, pero ya puedo decir que estoy muy orgulloso de cómo nos animaron, también los chavales de la cantera, los más pequeños que han venido al campo. En un División de Honor esto no tiene precio. Muchos de los que están aquí no van a volver a vivir esto, se acaba esta etapa y tienen que ser conscientes de lo que han vivido".

Para Paco, el seguimiento del partido es otro motivo de celebración. "Ya antes de que acabara el partido le he dicho a los jugadores que estaban conmigo en el banquillo que fueran a por sus compañeros en cuanto pitaran el final y agradecieran a la gente el haber venido a animarnos. Yo les había dicho que al margen del resultado había que disfrutar de esta experiencia", expuso el técnico, que reivindicó a El Requexón: "Hay una cantera para seguir confiando".

Fue una fiesta finalizada con orgullo a pesar de la derrota y con un palco con personalidades ilustres. Estuvo presente Pedro Rocha, actual presidente de la Federación Española de Fútbol, acompañado por Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, y de Cuetos Lobo, máximo dirigente de la federación asturiana. También estuvo ampliamente representado el Real Oviedo, como no podía ser de otra forma, con Martín Peláez, el presidente a la cabeza.

El domingo, el gran partido. La Copa se detiene ahora para el Oviedo tras su genial participación, pero al torneo aún le queda el partido decisivo, la final que enfrentará al Mallorca y al Espanyol el domingo a las 12.00 en el Carlos Tartiere.