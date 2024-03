“Son los dos jugadores más importantes del Oviedo”: la sorprendente elección de Carrión en su plantilla

Luis Carrión afronta con optimismo el choque de mañana en el Belmonte. El Oviedo quiere dar el paso adelante definitivo fuera de casa y el entrenador afronta la cita con optimismo, como lo hace habitualmente. El entrenador medita qué equipo poner en liza en Albacete, aunque el equipo se parecerá al que ganó la semana pasada al Levante. En ese equipo estaba Luismi, de vuelta al once tras un largo periodo. Preguntado por la aportación del centrocampista al equipo, Carrión fue conciso. “Voy a ser claro: Los dos jugadores más importantes del equipo son Luismi y Jimmy. Porque ellos hacen que los demás tengan libertad. Se vio, por ejemplo, contra el Burgos: si está bien el pivote, todos los que le rodean juegan mejor. Para mí son los dos más importantes del equipo”.

Para Carrión, también cobra importancia vital el papel de los menos habituales en este momento de la competición. “Intento ser claro con los jugadores y honrado. E involucrarlos en un sentimiento colectivo. Cuando no juegan es normal que se enfaden. Pero creo que todos están pensando en que al Oviedo le vaya bien. Es un éxito de ellos. Hay que darle un momento a cada uno. Miro al banquillo y veo que es complicado dejar a gente fuera, pero también es una suerte. El número de remontadas es por eso. El que no juega es importante porque puede ser importante el día de mañana. He hablado más con Lucas que con Viti últimamente. Con Seoane, con Paulino… Es básico que la gente del banquillo siga aportando”, indicó.

Cita importante

Con todo, Carrión insta a los suyos a mostrar su mejor versión en el choque de mañana en el Belmonte: “Estamos en el momento adecuado para ir y hacer un buen partido. Ellos son un buen equipo, tenemos que dar todo lo que tenemos. Si conseguimos ganar son tres puntos muy importantes. Vamos con todo a Albacete”. Y añadió: “Queremos más, pelear por estar arriba. Creo que podemos. El partido de Albacete es importante porque podemos salir muy reforzados. Está costando ganar fuera, el Elche lo ha hecho y se ha metido. Vamos con mucha ilusión”.