En busca del equilibrio y del paso pendiente: el Oviedo se enfrenta al reto de Albacete

Mientras Santi Cazorla luce su varita, hay un compañero guardándole las espaldas. El mismo que permite a Colombatto abandonar su sitio para dar rienda suelta a sus instintos ofensivos. O el que tapa un hueco que la subida de un lateral ha provocado. El pivote posicional es un elemento esencial en el funcionamiento de cualquier equipo y así lo entiende Luis Carrión que ayer, en la previa del importante duelo de esta tarde (16.15 horas) frente al Albacete, ensalzó a los dos con los que cuenta en su plantilla.

"Voy a ser claro: Los dos jugadores más importantes del equipo son Luismi y Jimmy. Porque ellos hacen que los demás tengan libertad. Se vio, por ejemplo, contra el Burgos: si está bien el pivote, todos los que le rodean juegan mejor. Para mí son los dos más importantes del equipo", respondió el técnico cuando se le preguntaron las razones de esa fe que profesa en Luismi.

No es el único entrenador que lo ha hecho en los últimos años en el Oviedo. Todos, desde Ziganda hasta el mismo Carrión, han alineado al andaluz cuando ha estado en condiciones de jugar. Como todos también han acabado por encontrar un hueco para darle minutos a un Jimmy que no suele partir con la vitola de titular cada temporada.

Los dos, Luismi y Jimmy, ejemplifican el rol de ese futbolista más alejado de los flashes pero que sin embargo es esencial para el buen funcionamiento del equipo.

Precisamente el equilibrio es ahora un objetivo que persigue el Oviedo en su intento por colarse por primera vez en la temporada en los puestos de play-off. Al impactante 5-0 ante el Burgos le siguió la decepción en Pucela: un 3-0 que exageró los errores defensivos. Contra el Levante, más luces que sombras pero una actuación en el filo: triunfo 3-2. Lo más inmediato, 5 goles encajados en apenas dos semanas que se aleja mucho de los dígitos mostrados por el equipo en la mayor parte de la temporada.

De ahí quizás las palabras de Carrión en la previa ensalzando a sus hombres de presa en la medular. En principio, Luismi parte como titular tras su salto al once de la semana pasada, pero Jimmy aguarda pacientemente su turno. Sabe que con Carrión todos, también los menos habituales, acaban teniendo su oportunidad.

Para el entrenador cobra importancia vital el papel de los menos habituales en este momento de la competición. "Intento ser claro con los jugadores y honrado. E involucrarlos en un sentimiento colectivo. Cuando no juegan es normal que se enfaden. Pero creo que todos están pensando en que al Oviedo le vaya bien. Es un éxito de ellos", defiende. Y añade: "Miro al banquillo y veo que es complicado dejar a gente fuera, pero también es una suerte. El número de remontadas es por eso. El que no juega es importante porque puede ser importante el día de mañana. He hablado más con Lucas que con Viti últimamente. Con Seoane, con Paulino… Es básico que la gente del banquillo siga aportando".

El entrenador no resta un ápice de importancia a la cita de esta tarde: "Queremos pelear por estar arriba. Y creo que podemos. El partido de Albacete es importante porque podemos salir muy reforzados. Está costando ganar fuera, el Elche lo ha hecho y se ha metido. Vamos con mucha ilusión".