Una gala solidaria con mucho orgullo, valor y garra: así puedes asistir a una gala "que cambia vidas"

"Lo que hace la Fundación del Real Oviedo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, es algo brutal. A través del deporte convierte hechos en realidades y hace que la vida de las personas que lo necesitan sea algo mejor. Estas acciones cambian vidas". Son palabras de Dani Fez, influencer carbayón que acumula más de un millón de seguidores en sus redes sociales y que será uno de los encargados de presentar la Gala Fundación Real Oviedo, un evento solidario impulsado por el club azul cuyo único fin es el de la recaudación de fondos para proyectos de inclusión social.

Dichos proyectos, especialmente el del Real Oviedo Genuine o el de causas sociales fuera de nuestro país, son un estandarte que la entidad azul luce con orgullo. Esta fundación ayuda a más de 800 niños y niñas para que el deporte pueda contribuir a que tengan "una vida mejor", según indican desde el club azul.

La Gala será presentada por Nora Hernández, Aitor Gómez y el influencer ovetense. Tendrá lugar el 26 de marzo a las 19.26 horas -fecha señalada para el oviedismo- en el Teatro Campoamor y lo recaudado será destinado a la Fundación. Las actuaciones correrán a cargo de Beatriz Rodríguez, del Grupo Beatriz; Fran Juesas, Joaquín Pajarón, Javier Robles y la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace).

"Cuando el Oviedo me comunicó que presentaría el evento me hizo muchísima ilusión. Me llevo genial con ellos porque colaboro frecuentemente con el club. Ya lo hice hace dos años en el Calatrava y este año, al ser en el Campoamor y con estos fines tan bonitos dije ‘ostras, mucho mejor’. Me encanta presentar eventos, y ya si es con el Oviedo… Mejor que mejor", celebra Dani Fez, un socio "de toda la vida". "Iba con mis padres a comer pipas y a disfrutar del fútbol al Tartiere. La afición del Oviedo es de Primera División. Me emociona mucho y ojalá el teatro se llene, además de que la gente se anime a participar en la fila 0, para que se pueda recaudar mucho para estas causas tan bonitas", dice Fez.

Con lo de la "Fila 0" se refiere a los asientos disponibles para la gente que no pueda asistir, pero que quiera participar en dicha causa. Para hacerlo, basta con entrar en galafundacion.realoviedo.es o hacer un donativo mediante Bizum con el código FUNDACION REAL OVIEDO con el código 08968 o mediante transferencia bancaria a la Cuenta Fundación Real Oviedo al ES7521037001630030103613. Las entradas tienen un precio que oscila entre los 10, 15, 25 y 100 euros.

"Lo que hace el Oviedo ya no solo a través del fomento del deporte, sino que ayuda y coopera con actos solidarios. La Fundación, es, para mí, otra parte del orgullo valor y garra que tiene el Real Oviedo. Son movimientos reales, son actos que forman parte de su organigrama que se notan y se pueden palpar", celebra el influencer.

Otro de los artistas que participará en la gala solidaria será Beatriz Rodríguez, cantante del archiconocido grupo asturiano "Grupo Beatriz". La vocalista asturiana destaca la labor que hace la entidad azul en las diferentes causas sociales que lleva a cabo. "Me encanta que sea una gala sin ánimo de lucro y por una muy buena causa. Todos los fines recaudados irán destinados a las actividades sociales de la fundación. Miré la agenda, estaba libre y decidí decirles que sí porque me gustaba mucho la idea y, sobre todo, su fin", indica.

Entre las causas que apoya la fundación se encuentran una escuela de diversidad funcional, el equipo "Genuine" del Real Oviedo, la causa "Deporte sin edad", la academia de la entidad azul en Nigeria, las actividades que el club realiza en el Centro Penitenciario de Asturias y su nuevo programa de igualdad.

Rodríguez promete "hacer lo que más me gusta hacer y lo que mejor sé hacer", e interpretará una canción propia con su ya típico acordeón. "Espero que entre todos consigamos llenar el teatro y recaudar lo máximo posible para la fundación. Y disfrutar al máximo del público y de todas las personas allí presentes", ruega.

"Me ha sorprendido mucho el compromiso de la fundación con todas sus actividades sociales ayudando a más de 800 niños y niñas. Sé el esfuerzo y la dedicación que le han dedicado a esta gala y me parece digno de admirar. Hay mucho esfuerzo y sacrificio en la organización y estoy segura que será todo un éxito", celebra la cantante.

Acompañando a Beatriz estará Javi Robles. Quizá el menos conocido, dada su procedencia. Robles es un cantante navarro aficionado al Osasuna. Las discografías le pidieron que se abriese una cuenta de Tiktok para llegar a más público y allí no se terminaba de sentir del todo cómodo. Hasta que decidió empezar a hacer canciones del club navarro y la gente le pedía que las crease de otros clubes. Fue entonces cuando decidió empezar a hacerlas sobre el Oviedo. El resto es historia: miles de visualizaciones en la que promete ser uno de los próximos cantos más queridos por el oviedismo. "Me invitaron a esta preciosa gala después del primer vídeo que hice sobre el Oviedo. Tuve que mantener el secreto hasta hace poco, pero estoy muy agradecido", celebra.

Aunque sea navarro, Robles no es del todo ajeno a Asturias. Tiene familia en Gijón y viene mucho por el Principado. Además, uno de sus mejores amigos es un gran aficionado del Oviedo, tanto, "que no veas la ‘chapa’ que me da con Colombatto", bromea. Los asturianos son una especie de versión mejorada de los navarros, te acogen súper bien y aquí somos algo más cerrados", indica.

Robles, que también estará en la gala, se llevará en la funda de su guitarra un pedacito de oviedismo. "Las cosas son más fáciles de que enganchen si las sientes. Que la gente me conozca es un aliciente, pero sobre todo la cantidad de buenas personas que he conocido que me estoy encontrando por el camino me llena mucho", comparte.

Una gala la de la Fundación Real Oviedo que promete muchas emociones y que, si es por una buena causa, "mejor que mejor".