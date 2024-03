Carrión, ante el partido contra el Racing: "Veo a la afición entregada y nosotros estamos haciendo un buen trabajo"

Luis Carrión atendió hoy a los medios con una sonrisa. La de un hombre que sabe que este fin de semana, el Oviedo juega una de las primeras finales que tiene el equipo antes de que se juegue la última joranda de Liga. El conjunto azul tendrá que verse las caras mañana a las 18.30 horas en el Tartiere con el Racing de Santander, equipo que marcha con un punto menos que el Oviedo y que también está en la pugna por conseguir el objetivo.

Racing de Santander. "Veremos su alineación, han cambiado piezas y tienen bajas. Creo que puede ser un partido muy abierto. Allí en Santander entendimos bien jugar con su presión y generamos ocasiones. Ojalá mañana sea parecido al partido de ida, pero ganándolo nosotros. El Racing hace las cosas bien. Cuando tienen que elaborar lo hacen bien y cuando tienen que correr también. Tienen momentos de mucha energía y de atacar mucho y otros más pausados, como todos. Hemos trabajado cómo hacerles daño y nuestra manera de ver el futbol es importante, habrá momentos en el que apretarán, pero estamos preparados. Les hemos visto mucho".

Once inicial. "Primero veo al rival y lo que puede hacer, todos son muy diferentes. Tengo jugadores de todo tipo y puedo variar. Luego veo la semana de entrenamientos y el aspecto mental y motivacional. Intento adivinar también qué es lo que podemos hacer en las segundas partes, eso también es importante. Tenemos un buen fondo de armario".

Afición. "Veo a la afición entregada al equipo y nosotros estamos haciendo un buen trabajo para que apoyen. Intentaremos hacer un esfuerzo grande para que todos salgamos contentos del campo y para que ese plus del Tartiere siga estando ahí en lo que queda de temporada. El Tartiere es y será muy importante. Hemos ganado mucho en casa, el nivel de juego ayuda, pero para conseguirlo es clave que nos apoyen y hemos sentido ese apoyo durante toda la temporada".

Oviedo. "Para poder conseguir resultados hay que tratar de hacer lo que se trabaja. Se lo digo mucho a los jugadores en las previas de partidos importantes. Para ganar esos días hay que hacer lo de siempre, jugar al fútbol y dependiendo de lo que haga el rival, tratar de hacerles daño. Nada de colgarse del larguero, dar volteretas y hacer cosas raras. Si cambiamos nuestra idea, será un problema".

Play-off. "Veo bien a todos los rivales, días buenos y malos lo tienen todos. Habrá que ganar mucho para estar arriba, pero les pasa a todos. Si conseguimos ganar al Racing les sacaremos cuatro puntos y golaveraje, es importante. Siempre he dado un mensaje agresivo que podría haberse vuelto en mi contra. Cuando estábamos a diez puntos decía que podíamos estar aquí y hemos llegado, aunque todavía no entramos como tal. No puedo decir ahora lo contrario. Quiero que mi equipo tenga ambición y que siempre vaya a lo que tiene por delante".