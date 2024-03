“¡No me puedo creer lo que acabo de ver!”: Así fue la parada del año en el Tartiere

Oviedo y Racing vivieron un duelo trepidante en el Tartiere con buen juego, ocasiones, golazos y polémica arbitral: Fuentes Molina fue lo único que desentonó en un gran encuentro que finalizó con empate a un tanto. A los 38 minutos se vio una de las acciones más espectaculares de la tarde, una mano increíble de Lo Román que evitó el tanto de Arana. “¡No me puedo creer lo que acabo de ver en el Tartiere!”, exclamó el comentarista de DAZN durante la retransmisión. Esta fue la intervención de balear:

Al término del choque, el propio Leo Román se refirió a su actuación y al partido de los suyos. “Normalmente estamos acostumbrados a que nos chuten poco, gracias a la gran labor de la defensa, pero esta vez me ha tocado actuar y he hecho lo que he podido”, expuso el meta.

“Se ha visto que hemos ido a por el partido desde el primer minuto, En la primera parte nos han apretado y han tenidos su ocasiones Pero en la segunda estábamos más çómodos. Tras la expulsión, el empate parecía bueno pero la roja que les han sacado a ellos nos dio vida y parecía que podíamos lograrlo, pero no ha podido ser”, añadió antes de finalizar: “El equipo hizo un partido muy serio y la afición nos llevó en volandas durante los 90 y pico minutos que duró el partido. Es una pena no ganar pero hay que ir por los 3 puntos a Alcorcón y seguir en la misma línea”.