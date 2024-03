Una final anticipada: así fue el ambiente de la previa en Oviedo

Prometía ser un día intenso en Oviedo y así fue. El Tartiere vivió una de sus mejores entradas en lo que va de temporada y el Racing de Santander movilizó a miles de aficionados que se desplazaron hacia la capital del Principado. Aislados, eso sí, en la famosa ruta de los vinos carbayona, debido a la peligrosidad del partido, declarada por la Delegación de Gobierno.

Una imagen del mosaico que mostró el Fondo Norte. | Miki López / Joaquín A. CuestaJ. A. C.

Una gran tarde de fútbol, tanto dentro como fuera del campo, a la que asistieron Elías González padre e hijo. "Venimos a ver al Oviedo ganar", dijeron mientras compraban las pipas con las que disfrutarían el partido

Cristina Sánchez y Jorge Moreno. | / Joaquín A. CuestaJ. A. C.

Por el contrario, la familia Arévalo esperó al autobús del Racing en las puertas del hotel Ayre, donde se concentraron los jugadores verdiblancos. "Esperamos que gane el Racing. Llegamos hoy y hemos podido disfrutar un poco de la ciudad. Ahora (por ayer antes del partido), iremos al campo a disfrutar de los nuestros", dijeron.

De izquierda a derecha, Elena Alonso, Juan, Eva y Ramón Arévalo. | J. A. C. / Joaquín A. CuestaJ. A. C.

Cristina Sánchez y Jorge Moreno demostraron que el amor puede con todo, no entiende de colores. Ella del Oviedo y nacida en la capital asturiana; él, santanderino del Racing. Se conocieron allí y ella se fue a vivir con él. "Echo de menos Oviedo pero Santander me gusta mucho. Hoy (por ayer), ganaremos con goles de Moyano y Colombatto, sostuvo. Él, lógicamente, tiró para su lado. "Me encanta Oviedo, es una gran ciudad y está muy limpia, pero Santander tiene mar y eso no se puede igualar", agregó un aficionado al Racing "de toda la vida" que vaticinó la victoria visitante por "3-1": "Goles de Araña, Mboula y Peque", añadió.

En la imagen de la izquierda, Elías González padre e hijo. En la de la derecha, abajo, Ian Cotera, Pablo y Ángela Gancedo; arriba, Cristóbal Cotera, Ángel Gancedo y Mónica Huergo. | J. A. C. / Joaquín A. CuestaJ. A. C.

Una gran previa que terminó en el campo. La grada visitante del Tartiere se tiñó de verde y el resto del municipal ovetense, de azul. Entre ellos, Julia Alonso y su hijo, Álex Sastre. "Es la primera vez que venimos este año aunque siempre vemos al Oviedo en casa porque su padre es un gran hincha", dijo. El peque, un gran fan de Homenchenko, "y de Bastón", confió en goles de sus dos ídolos. "La verdad que es un ambiente de Primera División y ojalá los dos equipos se puedan enfrentar el año que viene allí ", dijo Alonso mientras tomaba asiento con su pequeño y se dispusieron a vivir un gran partido de fútbol.

La afición azul abarrota las calles contiguas a la tradicional plaza ovetense Pedro Miñor antes del partido. | J. A. C. / Joaquín A. CuestaJ. A. C.