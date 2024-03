El fichaje del Oviedo que tiene su futuro claro: “A casa solo vuelvo de visita”

Trabaja Luis Carrión con sus hombres sobre el césped de El Requexón día a día con el firme objetivo de conquistar el sábado (16.15 horas) en Santo Domingo tres puntos que les empujen hacia los objetivos más ambiciosos del campeonato: luchar por el ascenso a Primera. Y en esos planes podría estar Santiago Homenchenko que, ante la baja de Oier Luengo, en una de las principales candidaturas (junto a reposicionar a Luismi) para partir en el eje de la zaga. El uruguayo acudió esta mañana a la sala de prensa y mostró su satisfacción por estar en el Oviedo, a pesar de que apenas ha gozado de minutos desde su llegada en el pasado mercado invierno. “Desde mi llegada me encuentro muy bien, tanto mi pareja como yo estamos muy contentos aquí. Vine a la quinta mejor Liga del mundo y así es. Me gustaría tener más minutos, pero tampoco puedo pedir más. Llegué cuando el equipo estaba compitiendo bien. Tengo la esperanza de jugar, pero no hay necesidad de poner mala cara porque los compañeros lo están haciendo bien”, indicó el centrocampista en la sala de prensa.

Para Homenchenko se abre la oportunidad de participar el sábado. “Ojalá pueda jugar contra el Alcorcón. Yo estoy preparado para hacerlo de la mejor manera. Me entreno bien todos los días, y decida lo que decida el míster me lo tomaré de la mejor manera”, indicó.

Preguntado por su futuro más allá del 30 de junio, el charrúa fue claro: “Yo vine a Oviedo para no marcharme de nuevo. Es muy complicado llegar al fútbol español, y ahora solo quiero volver a Uruguay de visita”.