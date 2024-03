"Somos tan deportistas como el resto y quien no lo crea no merece la pena"

Iván Gutiérrez (Gijón, 1985) es un claro ejemplo de que, por muchas dificultades que te ponga la vida, la constancia, la ilusión y el esfuerzo pueden con todo. A sus 38 años ejerce como central del Oviedo Genuine, el equipo del conjunto azul integrado por personas con discapacidades intelectuales y que este año tiene muchas opciones de ganar la Liga. Gutiérrez tiene una discapacidad del 37% y ha pasado por varios equipos de gente sin discapacidades, pero el Oviedo siempre le ha tirado mucho. Esta tarde asistirá junto a sus compañeros a la gala de la Fundación del Real Oviedo que organiza el club (teatro Campoamor, 19.26 horas).

–¿Ganas de lo de esta tarde?

–Pues sí, muchas. La verdad que nunca fui porque llevo poco en el equipo, es mi primer año. El año pasado fueron mis compañeros y me dijeron que está muy bien, así que con ganas.

–¿Por qué decidió empezar a defender el escudo del Oviedo?

–Yo tengo una discapacidad mínima en el cerebro y ya había jugado mucho contra ellos cuando estaba en el Rey Aurelio de El Entrego. Siempre había sido mi sueño jugar para el Oviedo y hablé con ellos. No tuvieron ningún problema en dejarme unirme al equipo.

–¿Y qué tal? ¿Cumplió con sus expectativas?

–Sin duda. Somos una gran familia, hay muy buen ambiente y los compañeros son geniales.

–Al ser de Gijón es raro que siempre fuera carbayón...

–Siempre me ha tirado más. Bueno... Tengo grandes amigos aquí. Soy del Oviedo de siempre.

–Sigue al primer equipo entonces. ¿Cómo los ve?

–No están haciendo una mala temporada. Empezaron un poco flojos, pero yo creo que pueden meterse en el play-off.

–¿Dónde le gusta jugar?

–Soy central, aunque cuando era más chaval jugaba en equipos con personas sin discapacidades y ejercía de delantero. Jugué en varios equipos de Gijón.

–Esta temporada van muy bien.

–La verdad que puede ser nuestro año. La temporada pasada quedamos segundos y este año estamos haciendo una buena temporada, estamos invictos. Vamos primeros y queremos ganar la Liga. Nos quedan dos fases que serán partidos importantes. No está sentenciado, pero lo intentaremos dar todo.

–¿Cuesta jugar teniendo una discapacidad?

–Lo que te propongas en la vida pesa mucho. Somos un equipo con mucha ilusión, y si tienes una discapacidad yo le echaría ganas. Puedes venir, vernos, y si te gusta, hablar con el equipo y ver si tienen un hueco. Se puede jugar perfectamente, lo que hay que ponerle es ganas, ilusión y esfuerzo, igual que un equipo con personas sin discapacidad.

–¿Lo compagina bien con su trabajo?

–Solo trabajo los sábados, y lo hago después del entrenamiento. Estoy de taquillero en Fundoma, vendiendo entradas en los partidos de los críos. Antes de la pandemia estuve en una empresa de automoción, pero aquí estoy contento. La gente me conoce, me tratan muy bien... Me gusta estar de cara al público.

–Está usted en buena forma.

–Es que hago varios deportes. El fútbol es lo que más me gusta, pero juego al tenis de mesa, practico atletismo, baloncesto, balonmano... Estuve en la selección española paralímpica. Hace años estuve también metido en un grupo de teatro. Hice muchas cosas.

–Le quedará tiempo para salir con sus amigos del equipo.

–Sí, quedamos, salimos algún sábado, es un gran grupo.

–¿Alguna vez se ha sentido discriminado?

–A mí nunca me pasó, pero tengo algún compañero al que sí. Hay de todo en este mundo. Les doy ánimos y les digo que aquí tienen un amigo de verdad, que tengan mucha fuerza. Esa gente no merece la pena y no hay que hacer caso.

–¿Qué le diría a la gente que se esté pensando si ir a la gala de esta tarde?

–Pues que se lo pasarán genial. Además, con este gesto ayudan a mucha gente.

La gala del Oviedo, esta tarde, a las 19.26

Gutiérrez, en el Fundoma. / R. O. / LALIGA

Ha llegado el día. El día de aportar un granito de arena a hacer de este un mundo un poco mejor. El Real Oviedo celebra hoy su gala de la fundación del club a las 19.26 horas en el teatro Campoamor. Un evento solidario cuyo único fin es el de la recaudación de fondos para proyectos de inclusión social. Dichos proyectos, especialmente el del Real Oviedo Genuine o el de causas sociales fuera de nuestro país, son un estandarte que la entidad azul luce con orgullo. Esta fundación ayuda a más de 800 niños y niñas para que el deporte pueda contribuir a que tengan "una vida mejor", según indican desde el club azul. La gala, en la que se vivirán momentos muy emocionantes, contará con diversos artistas del panorama nacional. Para comprar la entrada basta con entrar en la página web del club o en las propias taquillas del teatro. Además, existe una fila 0 para todos aquellos que quieran aportar y que no puedan asistir al evento.

