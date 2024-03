Cae Bastón, toca decidir: el punta madrileño se perderá varios partidos por lesión y Carrión debe elegir otro "nueve"

Desde hace unas jornadas, existía el debate sobre qué jugador debería ocupar el puesto de delantero centro en el once inicial del Oviedo. Los había que pedían la continuidad de Borja Bastón, y los había que pedían un cambio.

Pero por desgracia, Bastón ha caído lesionado y ya no hay debate posible. El punta ha pasado por la Clínica Asturias para examinarse de unas molestias que acarreaba tras el partido del pasado fin de semana en Alcorcón. Los exámenes confirmaron los peores pronósticos: el jugador sufre una lesión muscular en el sóleo, que le mantendrá al margen de la dinámica de entrenamientos y pendiente de evolución. El jugador ya ha iniciado su proceso de recuperación, pero se prevé que se pierda las próximas citas del conjunto azul.

Sin embargo, no fue titular en Santo Domingo. Luis Carrión, técnico del Oviedo, decidió mostrar su confianza por Alemão tras el golazo que le endosó al Racing la jornada anterior. Pocas veces había sucedido a lo largo de esta temporada, en concreto, cuatro de las treinta y dos jornadas que llevamos de Liga. Y en esos cuatro restantes también ha tenido minutos, no se ha perdido ningún encuentro. El que fuera pichichi de la competición hace dos temporadas ha caído lesionado por primera vez durante la presente campaña, algo que preocupa a los aficionados oviedistas, que contaban con él para este tramo final de competición en el que el Oviedo se juega tanto.

Ahora, Carrión deberá de tomar una decisión sobre quién partirá de inicio en la punta del ataque, aunque previsiblemente lo tendrá más claro que en anteriores ocasiones. El debate hace una jornada era claro: Bastón o Alemão. No había más. Es cierto que el míster cuenta con dos opciones más, que son Masca u Álex Millán. El problema: uno (el portugués) le gusta más de extremo derecho y el otro, Millán, acaba como quien dice de recuperase de una rotura grave de rodilla que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde el partido de pretemporada ante el Pachuca mexicano hasta el partido de vuelta del Valladolid a mediados de enero. Cumplidor, trabajador y optimista, Millán entrena como si fuera un chaval que nunca ha tenido que pasar por el quirófano. Sin embargo, las cosas de palacio van despacio, y más en un caso de ligamentos.

Ahora, la opción está ahí, por lo menos, en el caso de que el equipo técnico carbayón considere que no deba jugar desde el once inicial, para darle aire al que juegue y tener un papel más revulsivo.

El caso de Masca es algo diferente. Es un futbolista que tiene gol, y lo ha demostrado durante la presente campaña, a pesar de no haberlo hecho desde su posición natural. Ha anotado cuatro goles en sus escasas participaciones y cada vez que ha entrado desde el once inicial, el equipo no ha perdido. Pero Carrión siempre ha preferido poner al luso por la banda por su velocidad y capacidad de desborde.

Dubasin, de incorporación en el mercado de invierno, también es un futbolista que conoce lo que es jugar en la punta del ataque. Lo hizo en el Basilea o en el Albacete, con el que consiguió un ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Con ellos marcó once goles en 43 partidos, una marca por la que el jugador es muy querido en la ciudad manchega. En el Basilea, a pesar de haber jugado solamente once partidos, metió tres goles. Cuando juega en el Oviedo, suele hacerlo o bien de enganche entre el medio y el punta, o de extremo derecho, en la misma posición que lo hace su compañero, Masca.

Un gran abanico de opciones del que dispone Carrión, aunque todo parece indicar que Alemão será el que le de continuidad al ataque del Oviedo.

