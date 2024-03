«No pensamos en el objetivo, vamos partido a partido para sacar los máximos puntos posibles»

Elena Pradilla (Jaca, 1997) no hace amigos. La semana pasada, la jugadora azul le endosó dos golazos a su ex, el Atlético de Madrid, y lo celebró como un partido más, como si le hubiera marcado «a cualquier otro equipo». Una jugadora seria, trabajadora, y sobre todo, muy inteligente en lo que al fútbol se refiere. Pradilla tiene una visión del juego que poca gente tiene, y eso es de valorar. Creció en la cantera del Zaragoza, de donde salió en dirección al Atleti para continuar su formación. Desde entonces, ha pasado por el Tacuense, Real Unión de Tenerife, Femarguín y Racing Féminas. Ahora afronta la pelea por el ascenso en su primera campaña con el Oviedo.

–Llega procedente del Racing, al igual que muchas de sus compañeras.

–Sí, allí coincidí con Andrea Sordo y con Sara. También con Andrea Súarez, la entrenadora.

–¿Tuvo algo que ver con su decisión de fichar por el Oviedo?

–Sin duda. Cuando me llamó Andrea (la entrenadora del Oviedo femenino) nunca tuve dudas. El año pasado me dio la confianza cuando me fichó para el Racing, y cuando me llamó este año no quise saber nada más, ni me lo pensé.

–¿Tenía referencias antes de venir al Oviedo?

–Sí, claro. En el fútbol nos conocemos todos. Conocía a gente que jugaba aquí y me hablaron muy bien de todo.

–¿Y ha cumplido con sus espectativas?

–Sí, estoy muy contenta. Tanto a niel de club, a nivel de cuerpo técnico... Estoy muy contenta.

–¿Y como ciudad?

–También. Es una ciudad pequeña, muy para el día a día, se come bien (risas)...

–El otro día le endosó dos golazos a su ex equipo, el Atlético de Madrid. ¿Contenta?

–Contenta. Creo que necesitaba a nivel personal marcar goles. Además, ayudó al equipo a conseguir la victoria. Que fuese contra el Atleti fue algo meramente puntual. Para mí, como si fuese otro equipo más.

–A pesar de que acaben de perder contra el líder, el Real Madrid B, este año están metidas en la pelea. ¿Cuál es el objetivo?

–El partido a partido, ver hasta dónde somos capaces de llegar, nunca nos hemos marcado un objetivo claro. Según avanzaba la temporada hemos ido viendo dónde teníamos los límites. Ahora queremos sacar los máximos puntos posibles.

–¿Le gustaría continuar en Oviedo?

–Sí, estoy contenta. Cuando termine la temporada valoraré. El fútbol al final es así.

–¿Pase lo que pase?

–Ahora mismo no puedo responder a eso, pero no depende de ello en absoluto. Estoy centrada en lo que queda de temporada y no pienso en el futuro.

–¿Es más de marcar goles o de dar la asistencia?

–Yo me siento bien aportando al equipo. A veces con goles, otras veces con asistencias, jugando con lo que se necesite... A mí me hace feliz jugar y el resto viene solo.

–¿De qué equipo es Elena Pradilla?

–Ahora mismo del Oviedo. Soy de Aragón, y el equipo que más mueve es el Zaragoza, por lo que diría ese, aunque tampoco era especialmente aficionada.

–¿Y equipos femeninos? ¿Se fija en ellos?

–Me gusta ver fútbol en general: masculino, femenino... No me suelo fijar en equipos concretos. Cuando hay un buen partido, me gusta verlo y disfrutarlo.

–¿Se fija en sus compañeros del primer equipo masculino? ¿Cómo los ve?

–Ojalá pudiera dar una respuesta. Yo creo que terminarán lo más arriba posible, su objetivo es intentar ascender e intentar rascar los puestos de play-off para tener la oportunidad.

–Que suba junto al Zaragoza.

–Por supuesto.

