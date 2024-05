Cientos de huesos azules curados: la enfermera Itziar Suco va al Tartiere "por los que no pueden"

Cientos de huesos azules curados. Ese es el balance de Itziar Suco, enfermera del HUCA del área de traumatología, que ayuda a recuperarse a decenas de pacientes al día. Les trata y les da charla para que no se aburran mientras permanecen ingresados en el centro médico. De allí aprende y conoce historias, muchas de ellas con tono oviedista. "Últimamente no se habla de otra cosa. La mayoría de los pacientes solo tienen al Oviedo en la cabeza y nos piden ver los partidos. Hoy he librado y he podido venir a verlo en persona por ellos, que los pobres no pueden hacerlo", dijo mientras pedía una cerveza en la plaza Pedro Miñor, típica de las previas azules.

1. Los aficionados al lado del autobús del Oviedo en la previa del partido ante el Andorra. 2. Un niño sujeta una cartulina dirigida a Cazorla en el Tartiere. 3. La grada de animación, ondeando varias banderas. 4 y 5. Aficionados con bufandas del Oviedo reciben a los jugadores. 6. El bengaleo en la calle Alejandro Casona. 7. Dos aficionadas saludan en la grada del Tartiere. 8. Representantes de las Fuerzas Armadas, en el estadio. 9. Un aficionado mira el móvil tras el gol del Sporting. | Juan Plaza / Joaquín A. Cuesta

No le había dado muchos tragos cuando pasó el autocar con los jugadores del Real Oviedo. La gente se abalanzó a la calle Alejandro Casona y paraban el vehículo cada dos metros. "En Primera o en Tercera, yo te quiero Oviedo", es lo que gritaba la muchedumbre allí presente.

Por la izquierda, la enfermera Itziar Suco y dos imágenes del recibimiento al autobús del Oviedo en la calle Alejandro Casona. | J. A. C. / Juan Plaza / Joaquín A. Cuesta

Poco después, la marea azul se desplazó al Tartiere, donde se batió el récord de asistencia de la temporada con 26.795 almas gritando sin cesar. Entre ellos, varios cuadros de mandos de la Delegación de Defensa en el Principado en representación de las Fuerzas Armadas.

Cientos de huesos azules curados / Joaquín A. Cuesta

Llegaron los tres goles oviedistas y la gente ya celebraba la plaza en el play-off. Sin embargo, un gol tardío del Sporting cambió los ánimos de los allí presentes.

Tampoco hay motivo. El equipo sigue dependiendo de sí mismo y seguro que los pacientes a los que trata Suco tienen razones para la esperanza. Gracias a su enfermera y al Real Oviedo.