La fe de Paulino: "Al Eibar ya le ganamos en la primera vuelta"

Paulino de la Fuente fue el protagonista en el triunfo del Oviedo con dos tantos que acabó con la resistencia del Andorra. La fiesta no puedo cerrarse pues no acompañaron otros resultados, pero el cántabro se abraza al discurso de Carrión. "Es una alegría porque teníamos que ganar. Si piensas donde estábamos en la jornada 7 y que ahora dependemos de nosotros mismos para estar en el play-off... El vestuario sí está contentísimo. Solo pensamos en ganar al Eibar el domingo", expuso Paulino. El cántabro explicó que "No me enteré de otros resultados, porque estás jugando y no te da para preguntar cómo van los demás. El equipo está muy contento porque hemos dado un paso muy grande. Hay que ir a Ipurua a ganar para lograr el objetivo”. Y añadió: "Tenemos que pensar que dependemos de nosotros mismos. Ya les ganamos en la primera vuela y remontando. Hemos ganado a muchos grandes equipos. Tenemos que ganar, hacer los deberes y que los demás se preocupen de lo suyo".

Suscríbete para seguir leyendo