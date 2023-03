El Ayuntamiento de Siero ha encargado un informe jurídico como paso previpara reclamar que la consejría de Educación se haga cargo de la gestión de los comedores escolares. Así lo avanzó ayer el alcalde, Ángel García, en la sesión plenaria ordinaria, tras las quejas de varias familias que, teniendo derecho a comerdor, tienen que pagar el servicio, o en su defecto pagar el transporte escolar.

García mostró su enfado por el hecho de que "estamos colaborando con algo que no deberíamos asumir, para que todos los niños del concejo tengan este servicio y de forma especial en colegios rurales para que no pierdan matrícula, y nos encontramos con que los usuarisos de los comedores que gestionamos nosotros están en desventaja; tienen que pagar mientras que ene los comedores que gestiona la consejería no, por una falta de claridad en la norma", denuncia al mandatario local.