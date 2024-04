La cafetera

Las metáforas, bien lo sé, pueden adquirir diferentes manifestaciones, incluso inverosímiles. He escuchado y leído la noticia de que el señor alcalde de Siero ha comprado una cafetera para su despacho -y a costa del erario público- de más de mil euros, desconozco la cantidad total o si la cifra que doy es exacta. Si esto causó un asombro asombroso en mí, la respuesta del regidor me hizo sonreír. Atreverse a invitar a una concejala (desconozco el partido al que pertenece) a café, pedirle que lleve galletas y bizcochos y no dar explicación alguna, me pareció un desprecio a una mujer, me pareció un acto totalmente fuera de lugar y que merece se ponga de relieve para que estas cosas no sucedan.

Da este Alcalde por bueno y lo toma como un triunfo personal la instalación de un almacén de Amazon. Creo haber leído manifestar al señor Alcalde que son los tiempos modernos. Qué distinta visión de la modernidad tenemos los humanos. "Tiempos modernos" se titula la película de Chaplin en la que actuaba la inigualable Paulette Goddard. Y supongo que muchos lectores recordarán la feroz crítica social que supuso esa película en su momento. La primera vez que vi a un hombre subido a una bicicleta y llevando a la espalda un enorme bulto amarillo no sabía qué era, pensé en un hombre anuncio. Mi hija me explicó que eran trabajadores que llevaban comida a las casas. No pensé vivir para ver como la esclavitud se convertía en algo moderno…

Pienso que la Federación Socialista Asturiana debería comentar con el señor Alcalde que estas cosas no se hacen. Poca esperanza tengo de que esto suceda. La FSA ha permitido que a una de sus militantes, quede claro una mujer, se le faltase al respeto de manera notoria y notable por el hecho de haber sido finalista de la Sonrisa Vertical. Permitió y nunca dio respuesta a la queja presentada oralmente y luego por escrito sobre el trato recibido en las llamadas, en la falta de respuesta, de respeto. Por tanto, nula esperanza tengo.

Un socialdemócrata jamás debe perder el rumbo ni hacer determinadas cosas ni dar por buenas otras. Al igual que alguien que te vende una política de protección feminista no puede dar la espalda a la petición de ayuda de una mujer. No es que yo piense que son precisamente los buenos de "Beau Geste", pero al menos que disimulen y ya ni eso.

El capitalismo ha fenecido, llegó el salvajismo, pero un socialista no puede confundir lo que vivimos con tiempos modernos a no ser que lo haga refiriéndose a la película del señor Chaplin.

Estrechar la mano del diablo tiene consecuencias, que no lo dude nadie. Y la cafetera suena a canción del verano, la vulgaridad siempre está de más…