Una cesta de Navidad cargada de manjares editoriales para regalar

Aún queda tiempo. Los Reyes Magos mantienen abierto el buzón para que los buenos lectores expongan sus deseos en negro sobre blanco. Desenvolvemos un revoltijo para todos los gustos.

El pasajero / Stella Maris, de Cormac McCarthy. Literatura Random House, 24,90 euros. Tras una larga espera de 16 años, el autor de "La carretera" regresa por partida doble en un tomo único: "El pasajero" y "Stella Maris". El estilo cortante de un escritor siempre afilado escruta hasta el menor detalle los pliegues morales de sus personajes y desafía a los lectores a seguirle en una aventura literaria que se alimenta de desasosiego y heridas destempladas. Una lectura alucinante en el sentido más feroz y apesadumbrado de la palabra.

Amigos, amantes y aquello tan terrible, de Matthew Perry. Contraluz editorial, 22,50 euros. La serie "Friends" convirtió a Perry en una estrella televisiva mundial (su paso por el cine no fue tan exitoso). Los admiradores de la serie siguen siendo numerosos y las reposiciones también incorporan a nuevas generaciones enganchadas al humor impoluto e inteligente de ese grupo nada salvaje de amigos para siempre. Las memorias de Perry son entretenidas, lúcidas y nada autocomplacientes. No hurga morbosamente en viejas heridas aunque no esquiva la realidad de su adicciones, ofrece un surtido de anécdotas sabrosas y envía mensajes positivos de alguien que sabe lo que es sobrevivir al éxito.

Las horas oscuras, de Michael Connelly. AdN, 20,95 euros. La serie sobre Harry Bosch suma una nueva entrega cargada de pólvora narrativa. Una Nochevieja nada tranquila en Hollywood: Renee Ballard, detective del departamento de policía, recibe una llamada que informa de un crimen sangriento relacionado con otro asesinato sin resolver que investigaba Bosch. Los caminos se bifurcan con la habilidad característica de Connelly para mantener en vilo a los lectores. De prisa y sin pausa.

Cuento de hadas, de Stephen King. Plaza & Janés, 24,90 euros. El maestro King da rienda suelta a su fantasía más desbocada (y experimentada) en un viaje frenético de aventuras de sabor clásico pero en el que no faltan los guiños de su autor a temas habituales en su literatura. Reinos en peligro, monstruos al acecho, infancias maltrechas y destinos al borde del abismo alimentan una novela tan extensa (856 páginas) como intensa. La imaginación al poder. Y la ternura.

La familia, de Sara Mesa. Anagrama, 18,90 euros. Ponga buena literatura española en su cesta. Mesa, una de las autoras imprescindibles de las nuevas promociones, confirma su talento rompedor con un viaje a las profundidades de la familia. Para bien y para mal: las paredes hablan.

En busca del tiempo perdido Volumen 1, de Marcel Proust. Alba, 49,50 euros. La obra infinita de Proust en todo su esplendor gracias a una edición imprescindible de Alba. "Por donde vive Swann" (1913) y "A la sombra de las muchachas en flor" (1917) se adentran en la infancia y adolescencia del protagonista. Una joya.

Los muertos, de James Joyce Catedral, 19,00 euros. Nadie que lea la obra inmortal de Joyce la olvidará jamás. No solo es una pieza perfecta de la literatura breve, también es un engranaje fascinante de cómo conmover a partir de una narración precisa, sinuosa y poética, tan renovadora como evocadora. Preciosa edición con ilustraciones de Sandra Rilova.

Bastarda, de Dorothy Allison. Errata Naturae, 23,27 euros. Un escalofriante relato un abuso sexual escrito con descomunal y lacerante talento por una autora que reprodujo las vidas y el lenguaje de los blancos pobres del Sur con una veracidad que corta el aliento.

La extraordinaria vida de un hombre corriente, de Paul Newman. Cúpula, 21,50 euros. La autobiografía de una de las más grandes estrellas de Hollywood es un auténtico festín para los amantes del cine, no tanto porque el actor profundice en sus películas como por el hecho de que hable él y hablen los demás sobre su compleja personalidad.

Ay, William (Alfaguara, 18,90 euros) y Quédate conmigo (Duomo, 18 euros), de Elizabeth Strout. Lucy Barton, la inolvidable protagonista de Strout, vuelve con un relato ("Ay, William") en el que la autora muestra una vez más su asombrosa capacidad para penetrar en el alma humana con una prosa transparente y una sutileza que carga cada página de profundidad y perspicacia. En "Quédate conmigo" escribe sobre las sombras de la pérdida y las luces de la esperanza, y lo hace con su talento natural para desarrollar personajes llenos de matices y escenas creíbles en su despliegue de caos y certezas, de dudas y deudas.

La ciudad, de Lara Moreno. Lumen, 18,90 euros. Tres historias de maltrato contadas a flor de hiel por una autora que hurga en las heridas sin tapujos y extrae de ellas un material narrativo formidable que inquiera, conmueve e invita a reflexionar sobre muchas cosas.