Jean-Sylvain Babin, uno de los veteranos dentro del vestuario del Sporting, aseguró que los contratiempos que está sufriendo el equipo, a raíz del brote de coronavirus sufrido, con hasta 9 jugadores infectados, "nos hará más fuerte". Además, asegura que "es muy pronto para hablar de play off de ascenso", toda vez que aun queda por delante una vuelta entera.

Opciones de play off. Veo al equipo en la misma línea que en la primera vuelta, es muy pronto para hablar de play off de ascenso, porque quedan 21 partidos, muchos difíciles. El domingo ya nos enfrentamos a un equipo necesitado de puntos, que justamente ha cambiado de entrenador. No nos vamos a desviar del objetivo que es el partido a partido.

Un solo punta. Djuka está haciendo su mejor temporada desde que está en el Sporting y tenemos recambios muy válidos como Pablo Pérez, aunque no sea un 9 puro, pero puede actuar como segundo punta o Neftali.

Contratiempos. Harán más fuerte al equipo. Se ha visto que la primera semana de competición de 2021 el equipo ha competido muy bien, tanto en Lugo como en Copa o contra el Fuenlabrada. El equipo está muy unido, muy fuerte y esperemos estar así hasta final de temporada.

Castellón. Tuvieron una semana larga para pillar los conceptos del nuevo entrenador. Venían jugando con tres centrales y basándose en la posesión del balón. Ahora, con el nuevo entrenador supongo que pasarán a dos líneas de cuatro, con un fútbol más directo y vertical que antes.

Secuelas físicas covid-19. Veo a los jugadores muy bien, con mucho dinamismo y predisposición con el equipo. No hay ninguno que haya vuelto bajo de forma.

Reunión vestuario. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, porque nadie es perfecto, en cualquier ámbito de la vida. Lo que pasa en el vestuario, se queda en el vestuario.

Reforzar la delantera. Yo soy, ante todo, futbolista. No me compete a mí saber si falta un jugador de ataque. Seguro que si lo pide el míster, será así. Si ha salido Álvaro Vázquez, necesitamos a otro delantero. Pero aunque no venga nadie sabemos nuestras virtudes y defectos. Somos un equipo muy difícil de batir y arriba tenemos cosas para hacer gol. No me preocupa que venga o no otro delantero.

Christian Joel. Ha estado fenomenal. Debutar en Segunda División siendo canterano del Sporting no es fácil, sobre todo con lo que ha pasado en el entorno del club. Ha respondido bien a la exigencia. Estoy muy contento por él y su rendimiento. Es muy apreciado en el vestuario.

Papel veteranos. El jugador de experiencia en el fútbol tiene que tener una metodología de trabajo en el día a día muy continuo. No he dado un pasito más por lo que ha pasado en el entorno del club, solo entreno fuerte cada día, con una sonrisa, para dar lo mejor de mí. Y si puedo dar consejos a los jóvenes, claro que se los doy. Hemos dado lo máximo para el escudo y hemos conseguidos buenos resultados.

Consejos a los jóvenes. A veces son necesarios y otras no. En el tema del covid, hay jóvenes que se están portando muy bien y no tienen culpa de nada. A veces hay que hablar y otras no.

Crisis del covid. El análisis es que, no solo en el Sporting, el tema del covid es muy difícil. Están falleciendo muchas personas, familiares y amigos, y no es fácil. Hay que adaptarse a la nueva realidad y rezamos para poder volver a la normalidad lo antes posible por el bien de todos.

Marc Valiente. Hablo con él cada día, es un amigo dentro del vestuario. Sí que hablamos de la expulsión y nos parece que sí que es roja, pero sabemos que antes no se pito un penalti a nuestro favor, porque no quiso. Y el de nuestro área no es penalti, porque el jugador del Betis se tira claramente.