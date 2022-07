dfdfnare, magna eget varius lacinia, nulla erat suscipit eros, vitae rhoncus est orci nec felis. Vivamus quis est libero. Donec scelerisque pulvinar convallis. Cras facilisis interdum dui, vitae pretium velit euismod consequat. Pellentesque nisl magna, accumsan in faucibus mattis, tempus in nulla. Phasellus bibendum viverra elementum. Nulla quis sapien id neque cursus luctus ac vel metus. Nullam laoreet facilisis sodales.

Curabitur nec neque eget lorem dictum pellentesque eu consectetur eros. Cras porta, turpis accumsan cursus vulputate, felis lectus elementum lectus, eu semper felis felis non mi. Donec tempor euismod massa et dapibus. Sed scelerisque volutpat mauris euismod faucibus. Curabitur elit augue, accumsan vitae tristique et, suscipit vitae tortor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus sodales nisi vel odio hendrerit suscipit. Etiam ultricies mollis dolor, at laoreet lacus vehicula commodo. Curabitur bibendum accumsan tristique. Donec ligula tortor, volutpat non dapibus vitae, faucibus eget neque. In sed lacus et velit convallis pulvinar a eu velit.

Curabitur quam elit, ullamcorper eu placerat id, volutpat nec eros. Fusce lacinia porta porttitor. Vestibulum interdum mattis lorem, sit amet porta massa aliquam non. Aliquam in tellus id orci molestie viverra. Ut posuere imperdiet leo vestibulum porttitor. Praesent nec vehicula magna. Donec auctor, metus vitae consequat aliquam, libero augue luctus nisi, at malesuada mi diam a dui. Suspendisse potenti. Aenean laoreet sollicitudin sapien sed tempor. Nullam rutrum est quis diam luctus id aliquam mauris aliquam. Donec congue, mauris ac eleifend volutpat, nisl sem gravida elit, in vestibulum purus dolor non odio. Suspendisse ac lobortis ligula. Integer tempus nulla eget purus suscipit vestibulum. Praesent pretium nunc adipiscing mauris cursus congue. Vestibulum dictum tellus quis ante tempor aliquet.

Nullam malesuada enim non nisi porta tincidunt. Nunc consequat ligula id mauris ornare consequat. Aenean congue condimentum pretium. Nullam orci elit, tempus at elementum sit amet, dignissim a ipsum. Nullam in malesuada justo. Etiam molestie sem ac dolor imperdiet convallis. Aenean a turpis nisi. Suspendisse turpis dolor, vehicula nec vehicula ac, mattis eu enim. Maecenas tortor odio, facilisis et congue nec, ultrices sit amet nisi. Donec eu ipsum nibh, eu sagittis lorem. Quisque ornare tellus velit. Aliquam ut tellus nec dolor mollis dignissim. Donec viverra libero eget tellus lacinia accumsan. Ut interdum fringilla lorem sit amet molestie. Pellentesque lectus nulla, porttitor vitae porta ut, interdum quis magna. Cras a dolor non orci commodo sollicitudin eu eu quam. Donec vitae pretium eros. Nulla odio nulla, rhoncus sit amet sodales adipiscing, auctor ut ante. Integer et aliquet velit. Vestibulum a libero a magna varius tempus.

Pellentesque rhoncus faucibus lobortis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In id arcu libero, nec euismod est. Phasellus nec neque purus. Donec et lacus tortor, in pharetra felis. Donec dictum faucibus imperdiet. Donec volutpat tellus vitae est imperdiet in porttitor nibh vehicula. Curabitur faucibus nulla non lorem malesuada adipiscing. Nam feugiat lacus vitae sem feugiat ut lobortis leo feugiat. Mauris fermentum, libero quis porta porttitor, lacus lacus pharetra erat, volutpat ornare enim elit non lacus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Sed pellentesque dignissim augue sed iaculis. Nulla id velit nec nunc gravida euismod nec a felis. Integer a pulvinar erat. Pellentesque aliquet ultricies ultrices. Etiam non lobortis dolor. Morbi sit amet laoreet urna. Vivamus euismod ve eget lorem dictum pellentesque eu consectetur eros. Cras porta, turpis accumsan cursus vulputate, felis lectus elementum lectus, eu semper felis felis non mi. Donec tempor euismod massa et dapibus. Sed scelerisque volutpat mauris euismod faucibus. Curabitur elit augue, accumsan vitae tristique et, suscipit vitae tortor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus sodales nisi vel odio hendrerit suscipit. Etiam ultricies mollis dolor, at laoreet lacus vehicula commodo. Curabitur bibendum accumsan tristique. Donec ligula tortor, volutpat non dapibus vitae, faucibus eget neque. In sed lacus et velit convallis pulvinar a eu velit.

Curabitur quam elit, ullamcorper eu placerat id, volutpat nec eros. Fusce lacinia porta porttitor. Vestibulum interdum mattis lorem, sit amet porta massa aliquam non. Aliquam in tellus id orci molestie viverra. Ut posuere imperdiet leo vestibulum porttitor. Praesent nec vehicula magna. Donec auctor, metus vitae consequat aliquam, libero augue luctus nisi, at malesuada mi diam a dui. Suspendisse potenti. Aenean laoreet sollicitudin sapien sed tempor. Nullam rutrum est quis diam luctus id aliquam mauris aliquam. Donec congue, mauris ac eleifend volutpat, nisl sem gravida elit, in vestibulum purus dolor non odio. Suspendisse ac lobortis ligula. Integer tempus nulla eget purus suscipit vestibulum. Praesent pretium nunc adipiscing mauris cursus congue. Vestibulum dictum tellus quis ante tempor aliquet.

Nullam malesuada enim non nisi porta tincidunt. Nunc consequat ligula id mauris ornare consequat. Aenean congue condimentum pretium. Nullam orci elit, tempus at elementum sit amet, dignissim a ipsum. Nullam in malesuada justo. Etiam molestie sem ac dolor imperdiet convallunt. Nunc consequat ligula id mauris ornare consequat. Aenean congue condimentum pretium. Nullam orci elit, tempus at elementum sit amet, dignissim a ipsum. Nullam in malesuada justo. Etiam molestie sem ac dolor imperdiet convallis. Aenean a turpis nisi. Suspendisse turpis dolor, vehicula nec vehicula ac, mattis eu enim. Maecenas tortor odio, facilisis et congue nec, ultrices sit amet nisi. Donec eu ipsum nibh, eu sagittis lorem. Quisque ornare tellus velit. Aliquam ut tellus nec dolor mollis dignissim. Donec viverra libero eget tellus lacinia accumsan. Ut interdum fringilla lorem sit amet molestie. Pellentesque lectus nulla, porttitor vitae porta ut, interdum quis magna. Cras a dolor non orci commodo sollicitudin eu eu quam. Donec vitae pretium eros. Nulla odio nulla, rhoncus sit amet sodales adipiscing, auctor ut ante. Integer et aliquet velit. Vestibulum a libero a magna varius tempus.

Pellentesque rhoncus faucibus lobortis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In id arcu libero, nec euismod est. Phasellus nec neque purus. Donec et lacus tortor, in pharetra felis. Donec dictum faucibus imperdiet. Donec volutpat tellus vitae est imperdiet in porttitor nibh vehicula. Curabitur faucibus nulla non lorem malesuada adipiscing. Nam feugiat lacus vitae sem feugiat ut lobortis leo feugiat. Mauris fermentum, libero quis porta porttitor, lacus lacus pharetra erat, volutpat ornare enim elit non lacus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Sed pellentesque dignissim augue sed iaculis. Nulla id velit nec nunc gravida euismod nec a felis. Integer a pulvinar erat. Pellentesque aliquet ultricies ultrices. Etiam non lobortis dolor. Morbi sit amet laoreet urna. Vivamus euismod venenatis felis, at sodales dui commodo eu. Integer at augue eu mi consectetur ornare eget eu nisl. Maecenas imperdiet velit sed lectus interdum viverra. Sed at malesuada elit. Maecenas congue, risus ac viverra ultricies, purus dui accumsan mauris, quis mattis risus tortor non turpis. Aliquam a augue eget risus viverra ultrices. Integer non erat neque, quis sodales purus. Curabitur sagittis, mi id elementum eleifend, justo felis gravida nulla, semper suscipit neque mauris eu dui. Suspendisse a metus libero, et ullamcorper purus. Integer ut leo nunc. Nam molestie ipsum at lacus viverra rutrum. Curabitur orci est, faucibus id lobortis in, lobortis et lectus. Quisque viverra, justo sagittis tempus hendrerit, magna dui congue tellus, vel dictum mi turpis sed magna.

Sed ultricies, est vel vehicula molestie, libero lectus eleifend ante, et semper est tellus rhoncus leo. Phasellus pretium, sem id faucibus consectetur, quam turpis predisse turpis dolor, vehicula nec vehicula ac, mattis eu enim. Maecenas tortor odio, facilisis et congue nec, ultribus imperdiet. Donec volutpat tellus vitae est imperdiet in porttitor nibh vehi. Sed at malesuada elit. Maecenas congue, risus ac viverra ultricies, purus dui accumsan mauris, quis mattis risus tortor non turpis. Aliquam a augue eget risus viverra ultrices. Integer non erat neque, quis sodales purus. Curabitur sagittis, mi id elementum eleifend, justo felis gravida nulla, semper suscipit neque mauris eu dui. Suspendisse a metus libero, et ullamcorper purus. Integer ut leo nunc. Nam molestie ipsum at lacus viverra rutrum. Curabitur orci est, faucibus id lobortis in, lobortis et lectus. Quisque viverra, justo sagittis tempus hendrerit, magna dui congue tellus, vel dictum mi turpis sed magna.

Sed ultricies, est vel vehicula molestie, libero lerpis prem molestie ipsum at lacus viverra rutrum. Curabitur orci est, faucibus id lobortis in, lobortis et lectus. Quisque viverra, justo sagittis tempus hendrerit, magnabortis et lectus. Quisque viverra, justo sagittis tempusSed ultricies, est vel vehicula molestie, libero lectus eleifend ante, et semper est tellus rhoncus leo. Phasellus pretium, sem id faucibus consectes consectes consectes consectes consectes consectetur, quam turpis prebus consectes consectes consectes consectes consectes conseconsectes consectes consectes consectes consectetur, quam turpis pre

Pasaban ayer un poco más de las 12.15 horas cuando Pablo Fernández y Antonio Mola comenzaron a descender sujetos por un arnés de una de las torres del Palacio de Revillagigedo. Desplegaban los dos operarios una lona de cien metros cuadrados donde se vio la que ya es la nueva camiseta del Sporting para la temporada 2022-2023. Y a medida que avanzaban y podían verse los principales detalles de la prenda, las de decenas de sportinguistas allí congregados respiraron con alivio y explotaron en aplausos.

Y es que la nueva piel rojiblanca respeta la esencia de las últimas temporadas, sigue una línea continuista y su principal novedad, además de tener una silueta de la estatua de Pelayo, es que es de la marca Puma, que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, será la firma que vista al equipo las cuatro próximas temporadas. "Esperamos que sea una camiseta integradora, que represente a los sportinguistas y todos los colectivos de la ciudad", apuntó el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra.

La expectación por ver la nueva piel rojiblanca fue grande ayer en Gijón. Desde muy temprano se pudo ver en la plaza del Marqués la lona enrollada, escondiendo cómo sería la prenda. El acto protocolario de presentación tuvo lugar en el Palacio de Revillagigedo. Contó con representación institucional. Acudieron la alcaldesa, Ana González, y varios concejales como Ramón Tuero, de Deportes, o el de Promoción Económica, Santos Tejón. También estuvo el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, que horas antes tuvo un encuentro con el club y otros empresarios por el Mundial de 2030.

La nueva directiva buscó el impacto en la puesta escena, muy cuidada. Los modelos fueron Guille Rosas, Alba Fernández y Miguel Heredia, jugadores del femenino y del Genuine. Se tuvieron dos gestos cariñosos, porque junto a ellos estuvieron Martina Alfonso, alumna del colegio San Vicente de Paúl (el centro que sufrió el derrumbe parcial de su fachada en enero) y Artem Katrechko, un pequeño que es miembro de la primera familia de refugiados ucranianos que llegó a Asturias. "Esperemos que la camiseta nos de muchas alegrías", deseó Rosas.

David Guerra habló poco después sobre los pormenores de la camiseta y el acuerdo con Puma. "El mensaje es que el futuro es nuestro porque estamos llamados a colaborar en la evolución del club", afirmó. Se le preguntó por posibles evoluciones en el uniforme de cara a otros años, como recuperar los pantalones y las medias blancas. "La evolución se va a notar en todos los ámbitos. Hablaremos con nuestros patrocinadores y aficionados. Las camisetas se deciden meses antes de que arranque la temporada y nos sumamos con Puma en los últimos momentos. Hay voluntad de colaborar y de caminar juntos en la construcción de lo mejor para el club", declaró, confirmando que el acuerdo con la firma alemana se mantendrá.

Guerra confirmó que la segunda camiseta volverá a buscar elementos que recuerden a Gijón y a Asturias. Se presentará en los próximos meses. La alcaldesa, Ana González, también valoró la prenda. "Conjuga la tradición del club con novedades. Como el anagrama de Pelayo. Esto habla del arraigo y la importancia del Sporting para la ciudad", manifestó. La presentación fue seguida además por los 19 primeros abonados del club. Tomás García, uno de ellos, se arrancó con un "Ahora, Quini, ahora" para poner el broche de oro. El uniforme se puede comprar en las tiendas del club. Para acabar, Guille Rosas, Alba Fernández y Miguel Heredia regalaron a la camiseta a varios pequeños aficionados que se encontraron por la calle.