Iraola: el sueño que fue imposible en Mareo

"El Rayo es un equipo espectacular. Andoni Iraola está haciendo un trabajo de matrícula de honor". Con esas palabras de admiración ensalzaba ayer Abelardo en sala de prensa a su homologo en Vallecas, hoy rival en El Molinón para hacerse con un hueco en el sorteo para octavos de final de Copa del Rey. En un partido, el Sporting tiene la oportunidad de descabalgar a un técnico de moda y al que le seduce la Copa tras su hazaña en el Mirandés. "Hemos analizado su forma de jugar y lo hace todo fantástico, por eso va octavo clasificado en Primera", aseveró ayer el Pitu sobre el trabajo del que fuera histórico defensa del Athletic y que ya es, por méritos propios, uno de los entrenadores más respetados del panorama nacional pese a tener apenas 40 años.

En 2020 consiguió meter al Mirandés en unas semifinales del torneo del K.O, convirtiendo al club burgalés en un auténtico matagigantes que dejó por el camino a presupuestos mucho más importantes: se cargó a Celta, Sevilla y Villarreal, despertando la admiración de todo el país. Hoy, de momento, su Rayo Vallecano es ya uno de los clubes más atractivos del fútbol español y está cerca de meterse en competiciones europeas: un equipo valiente, atrevido, descarado, que va a por el rival y que es capaz de puntuar en el Camp Nou y en el Sánchez Pizjuan o ganar al Real Madrid en Vallecas.

Con dos laterales de largo recorrido y un centro del campo que preserva el talento concentrando a futbolistas de buen pie como Trejo, Isi o Unai López, Iraola ha conseguido que su Rayo sea un equipo de autor, con un estilo propio. El de Usúrbil era uno de los técnicos que sonaron con más fuerza en Mareo –comenzaba ya a destacar en el Mirandés–, en el momento que en el club rojiblanco se decidió que Miroslav Djukic no continuaría en Gijón al acabar su contrato, tras conseguir de una tacada terminar distanciado con una parte del vestuario, –los pesos pesados– y gran parte de la cúpula directiva por su gestión. A Javi Rico y al consejo liderado por Javier Fernández les gustaba el perfil de Iraola para manejar un vestuario que sería muy joven, pero ya tenía un sinfín de pretendientes y era una opción casi imposible: un entrenador joven, con carácter, ambición, conocimiento de una cantera única como es Lezama y cuyas cualidades podían casar en Mareo. Después, la dirección deportiva se lanzó a por la contratación de David Gallego.

Tras crecer en Anduva, ha conseguido en el Rayo (ascenso a Primera de por medio) elevar su figura como preparador y hoy llega al alza a El Molinón. "Es verdad que el rival es de Segunda División, pero conocemos a muchos de los jugadores porque nos enfrentamos hace no tanto con ellos y tienen un nivel muy alto dentro de su categoría. El año pasado ya ganaron en esta ronda al Villarreal. Seguro que con el apoyo de la gente, que allí aprieta mucho, intentarán apearnos. Tienen a Gragera, Pedro o Aitor. No tenía tan fichado a Otero y ahora, cuando lo hemos analizado, me parece un jugador buenísimo. Nosotros somos el club de Primera, pero la eliminatoria está al 50%", confiesa Iraola.