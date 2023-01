Jeraldino, en su presentación con el Sporting: "Si hubiera llegado lesionado no habría estado entrenando con Del Pozo"

El Sporting acaba de presentar esta mañana al delantero Jeraldino, primer refuerzo invernal del conjunto rojiblanco para la segunda vuelta. Con dos taburetes de color rojo, sobre una pantalla que rezaba "bienvenido", el delantero dijo sus primeras palabras como sportinguista en la sala de prensa de Mareo. Llevará el número 14 y estuvo acompañado por el presidente ejecutivo del club, David Guerra. El chileno confesó que se encuentra listo para ponerse a las órdenes de Miguel Ángel Ramírez. También afirmó que no llegó lesionado. "Si hubiera estado lesionado no me habría puesto a las órdenes de Lorenzo del Pozo (recuperador del club", indicó en una rueda de prensa en la que se analizó también la situación de mercado del Sporting. "Es un gran conocido del Grupo Orlegi, viene a sumar, a aportar, ha trabajado muy duro con Lorenzo y ya está con el grupo. Ha cogido ritmo para competir en España y dar un valor diferencial", explicó, por su parte, David Guerra.

Primeros días en el Sporting. "Estoy contento de llegar al club y de estar con el Grupo Orlegi, que ha hecho muy buenos campeonatos. Puedo jugar ya, llevo dos semanas en ello, para estar a tope. Me ha sorprendido la ciudad, que es tranquila. Me sorprendió bastante, estuve caminando a las diez de la noche, cosa que en Chile no pasa". Sus molestias físicas. "Si hubiera llegado lesionado no hubiera entrenado con Lorenzo (del Pozo), porque es un tipo que te saca el 110 por ciento". Virtudes. "Soy fuerte, me gusta mucho la asociación, me gusta a hacer goles y dar asistencias". Su acomodo en el equipo. "Lo que he podido ver es que es un equipo muy unido, con muchos jóvenes, con buena calidad de toque de balón. Podemos pelear para estar más arriba". Objetivo personal. "Que el equipo esté peleando por estar entre los cinco primeros lugares. Marcar goles, dar asistencias y si tengo que aportar estando desde fuera lo voy a hacer de la mejor forma" Guerra, por su parte, fue cuestionado por las palabras del exentrenador del Sporting, Abelardo, cuando indicó que el futbolista había llegado con unas dolencias que le impedían estar como uno más con el resto de sus compañeros. Y si estas influyeron en su posterior destitución. "Creo que llegado el momento en lo que nos tenemos que centrar es el presente y el futuro. La situación de Nacho (Jeraldino) la ha contado él. Ha venido a sumar y aportar a este grupo para conseguir los objetivos. Centrarnos en el pasado no nos ayuda en ningún caso y hay que focalizarse en lo que nos viene y el trabajo de Miguel, el míster. Nacho llegó, estuvo a las ordenes de Lorenzo y ha sido claro, la situación es esta. Desde el primer minuto que llegó estamos focalizado en dar lo mejor del equipo", zanjó el dirigente rojiblanco.