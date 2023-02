Guerra: "Hay plantilla, el objetivo no ha cambiado"

La cita en la sala de prensa de Mareo estaba marcada para presentar a los dos últimos fichajes del proyecto (Guillermo de Amores y José Marsà). Pero los titulares más llamativos de la jornada llegaron unos minutos después, cuando David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, repasó pregunta a pregunta cada uno de los temas que ocupan la actualidad del club rojiblanco tras el cierre de un mercado de fichajes que ha sido especialmente candente en los últimos días. No solo por el número de los movimientos, que también, sino por lo que han supuesto algunos de ellos, como el traspaso de José Gragera en plena temporada al Espanyol. El dirigente remarcó que la venta de Gragera –a un año y medio de finalizar contrato y tras rechazarla oferta de renovación del club– es "satisfactoria para el club y el jugador".

Guerra profundizó en las razones que han llevado a un canterano que lleva media vida en el club a apostar ahora por un cambio de aires. El directivo se mostró autocrítico y comprensivo con la decisión del futbolista. "Tenemos que ofrecer proyectos verdaderamente competitivos para aquellos que vienen desde Mareo quieran estar en el Sporting". Apoyado en el "caso Gragera, que tanto está dando que hablar estos días, se sumergió en una reflexión más profunda que una situación individual para exponer que uno de los grandes objetivos que tiene el club con sus canteranos es que su principal objetivo sea triunfar de la mano del Sporting; remarcó, además, la enorme preocupación que hay en el club con la sobreexposición de los canteranos, el ya famoso "ruido" mediático. En ese sentido, anunció la "limitación de acceso de los agentes a Mareo".

Pero en su intervención, cargada de contenido, el ejecutivo también defendió los movimientos del Sporting en este mercado, que se cierra con la salida de dos jugadores que han sido importantes estos años (el capitán Diego Mariño y Gragera), la salida de un icono como Abelardo, y los fichajes de Jeraldino, Guillermo de Amores y José Marsà, así como la llegada de Miguel Ángel Ramírez. "El club hizo una inversión importante a principio de temporada. La plantilla es la quinta en cuanto a valor de mercado".

Estas fueron sus palabras:

Oferta por Djuka: "Recibimos un interés real por Djuka (Valladolid), pero lo tuvimos claro: creemos mucho en su potencial y en lo que tiene que demostrar. Hablamos con él. Está involucrado".

Análisis del mercado: "El club hizo una inversión muy importante en la plantilla a principio de temporada, pero no nos hemos guardado nada ahora. Tenemos que mirarlo con perspectiva. Creo que la plantilla está entre las cinco mejores de la categoría en cuanto a valor de mercado. Lo que ha sucedido ahora (por el mercado de invierno) han sido movimientos razonables, según las circunstancias (salidas)".

¿Mercado de transición?: "Teníamos claro que la apuesta importante vino al principio (mercado de verano) y ahora las llegadas estarían más bien ligadas a las salidas con el objetivo de mantener el nivel competitivo de la plantilla".

¿Cuál es el objetivo?: "El objetivo, por supuesto, no ha cambiado. Esta plantilla tiene alternativas y hay futbolistas que están por debajo de su capacidad. Hay plantilla suficientemente competitiva para lograr los objetivos. Queremos continuar creciendo cada día como club, y por supuesto queremos estar peleando lo más arriba posible".

Despido de Abelardo: "Se trata desde el ámbito legal y administrativo del club"

El "caso Gragera": "Hay que hacer un dibujo global... Hablando ayer con José (Gragera) nadie duda de su sportinguismo, de que este es su club y su casa. Hablamos qué cosas de estos últimos días podíamos haber mejorado, de un lado y el otro. Y la reflexión va más allá. Y empiezo desde el punto de vista autocrítico como club, como Sporting. Porque esa autocrítica tiene que venir en que tenemos que ofrecer proyectos que sean verdaderamente competitivos para que esos jugadores que vienen de Mareo sientan el Sporting y quieren llevar al club al sitio que tiene que estar. Para llevar a cabo esas metas, lo que verdaderamente necesitamos es gente que crea en esto, que esté centrada, que verdaderamente esté convencida del proyecto. Jugar en el Sporting tiene que ser un fin en sí mismo. Y esto no lo digo por José, es una reflexión que va más allá, general. Para generar ese entorno seguro con las mejores condiciones estamos invirtiendo en las infraestructuras de Mareo".

La operación Gragera: "Hay que entender este mercado y sus circunstancias y las del jugador (Gragera acaba contrato en un año y medio). Nosotros nos hemos mantenido en la valoración que entendíamos del futbolista (4 millones de euros). A partir de ahí nos hemos mantenido firmes. Hemos logrado un acuerdo satisfactorio para el club y para el propio jugador".

¿No se está gastando?: "Ojalá tuviéramos los más de seis millones de los traspasos (por la venta de Manu García al Aris de Salónica el pasado verano y la de José Gragera al Espanyol este mismo mercado de invierno). Hemos puesto todo de nuestra parte con la ampliación de capital y que nadie piense que nos estamos guardando algo para el futuro. Desde un primer momento apostamos por este proyecto y este grupo de jugadores".

Exigencias de los socios: "Entiendo la frustración del aficionado, pero no puedo cambiar el pasado. Desafortunadamente no puedo responder por el pasado. Trabajamos por dar un vuelco a esa dinámica y buscando lo mejor para el club. Pero a partir de ahí, esto va de conseguir el objetivo y que tengamos claro el proceso. Estamos convencidos de que de esa forma llegaremos al éxito. Ya hemos dicho que el objetivo es crear un club que sea autosostenible: con la exigencia de este escudo, pero con los pies en el suelo. Que nadie espere que gastemos un dinero que no tenemos, que caigamos en la bancarrota o en un lugar en el que no tenemos que estar".

Apuesta por MAR: "La apuesta es para construir juntos, en el corto y a medio plazo. No podemos sacar enormes conclusiones en estas dos semanas de trabajo. Miguel Ángel es un talento de entrenador, es joven y viene con ideas totalmente distintas a las que había antes, y eso requiere de un proceso de adaptación. Es un entrenador que tiene muchísimo potencial. Creo que hay que poner en valor lo que tenemos. A veces nos cuesta valorar lo que tenemos aquí y Ramírez viene aquí después de rechazar ofertas internacionales de clubes de Primera, y de la selección de Ecuador. Ha venido porque cree en el proyecto".