Un comodín contra el líder

Cuenta que, solo esta temporada, ha jugado de lateral (en los dos costados), central, mediocentro, mediapunta y extremo. Sara Rodríguez García (Santa Cruz, Ujo, Mieres, 7-2-2003) está orgullosa de que su polivalencia haya servido para ayudar a un Sporting Femenino a la caza del primer puesto. Las rojiblancas encadenan nueve victorias consecutivas, racha que les ha lanzado en su carrera para desbancar al líder. El Dépor B, primero en la Primera Nacional con cinco puntos de ventaja sobre su perseguidor, visitará la próxima semana Mareo. "Estamos con las orejas tiesas y vamos a por ellas", afirma Sara, quien además tiene un compromiso interno relacionado con Ujo y con su pasión rojiblanca.

La historia de Sara y el fútbol empieza como la de tantos niños, "dando patadas al balón junto a casa". Cuenta que a Espe, su madre, no le hacía mucha gracia aquello de que la única nena de la casa (es hija única) se apuntara al equipo de fútbol del colegio. "Me insistía en que probara en otros deportes, pero nada. Empecé en La Salle", recuerda de su primer equipo la actual jugadora del Sporting. Hace dos décadas, había quien veía cierta rebeldía en que una niña se empeñara en jugar a fútbol. En Ujo tampoco había muchos precedentes. Sara no sólo jugó en La Salle. Después fichó por el Club Deportivo Ujo y en infantiles se la llevó el Sporting. Ahora, Espe y su marido Andrés ven con orgullo lo lejos y lo mucho que ha luchado su hija para cumplir su sueño.

No solo sus padres han sido grandes apoyos para que el fútbol se convierta en algo más que una afición. La polivalente jugadora rojiblanca también tiene en su primo Dani Iglesias, exjugador del Caudal, a otro de sus grandes aliados para seguir creciendo en este deporte. "Él es uno de los más futboleros en la familia y siempre me ha ayudado para trabajar y no rendirme", subraya.

"Mi vida es el fútbol", repite la rojiblanca, quien ha seguido el camino de otro ilustre de la parroquia mierense donde vive, Carlos Castro. "Tengo la suerte de conocerle. No solo a él. Su hermano me entrenó varios años y siempre he querido llegar donde ha llegado Castro, a la élite del fútbol. También vivir un ascenso con el Sporting, como hizo él. Es una referencia para todos los que somos de Ujo", comenta Sara, quien ve posible responder a este último reto este mismo año. El Sporting Femenino debe quedar primero si quiere dar el salto de categoría. Por eso cobra especial importancia el enfrentamiento de la próxima semana ante el Deportivo de La Coruña B.

"Hay que sacarlas de ahí", comenta, convencida, del próximo rival del conjunto entrenado por Rafa Bernal. "Vamos a estar pisándoles los talones hasta el final para obligarlas a que hagan las cosas muy bien si quieren mantener el primer puesto. Nosotras vamos a dar lo mejor para conseguirlo. Queda casi toda la segunda vuelta y hay que tratar de acortar un poco más las distancias", amplía Sara.

El fútbol es mucho para esta joven vecina de Santa Cruz. Se está formando para presentarse a las oposiciones de la Guardia Civil. "Ayuda estar en el Sporting para estar preparadas de cara a las pruebas físicas, pero el estudio es duro y lleva muchas horas. En el equipo somos varias, también van a opositar Yaiza y Alba", concluye Sara, el comodín rojiblanco para desbancar al líder.