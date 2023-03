Las palabras de MAR ante el difícil momento del Sporting: "No vamos a perder el norte por una clasificación"

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, reflexionó sobre si el complejo momento deportivo del club rojiblanco puede alcanzar a la forma de trabajar del proyecto de Orlegi Sports.

Estas fueron sus palabras:

Situación de Pedro Jony Aitor

En teoría los tres van a estar. Pero si queríamos que llegaran.. teníamos que controlar la carga. Puede haber riesgo de lesión.

Djuka

Con la lesión de Djuka se ha pasado parte médico. Lo va a explicar mejor el club que yo. Hoy ha estado interviniéndose . Es una lesión de menisco. Esperemos que esté lo antes posible. Cristo ya ha jugado ahí. Teniendo a Djuka Cristo ha jugado en otra posición

Jeraldino

Jeraldino vuelve ahora de una lesión que tuvo hace un par de semanas. Ya está entrenando. Ayer hizo casi todo el entreno. Hoy todo. Ya está disponible

Milo

Está creciendo. Necesita tiempo. Necesita maduración. Entrena muy bien. Vamos a ver si da un pósito más. Si se va asentando. Vamos recuperando elementos. Esperemos que Campu pueda estar la próxima semana

Comunicación con Director Deportivo

Con el director deportivo hablamos todos los días unas cuantas veces. De manera informal. Dos reuniones por semanas formales. Tenemos una comunicación muy fluida. Él tenía la información previa. En ese sentido tiene vien claro la hoja de ruta. Existe una conversación para darnos feedback, construir algo mejor.

¿Revolución?

Siempre que pasa el partido nos cuestionamos a qué darle continuidad, que cambiar…. Sabiendo a qué juega el Burgos. Nos enfocamos en cómo podemos competir mejor

Puntos para salvarse

Lo he dicho muchas veces en esta sala. Siendo consciente dónde estamos y la necesidad de sumar…, no reparo en hacer cálculos. Mi energía está puesta en cono ayudar para poder ganar. Lo demás…. Entran tantas variables en juego.

Burgos

La solidez. Es un equipo agresivo a la hora de transitar. Y aprovechar los espacios que les puedas dejar: intentar ser verticales, son súper competitivos.

Defensa de cinco

Y en esta sala se decía pasaremos a la defensa de cuatro ya. Y con la de cinco. Al final uno intenta ver qué estructura lleva al equipo a ser más sólido. Va de estructura y de jugadores. Quien se encuentra en un menor estado.

Proceso y resultados

El club no va a perder el norte por una clasificación. El otro día escuchaba a Cristo porque es verdad. Este o no esté yo voy a dejar a un mejor Sporting del que me encontré. Y creo que tiene razón. Sabiendo las urgencias de los resultados. Cuando hablábamos el otro día de proyectos y de otros clubes que van a hacer proyectos y procesos, sabiendo que el fin de semana es importante no se pierde el norte, y vemos ejemplos en los que él resulta idus o ha hecho perder la hoja de ruta. Entiendo la urgencia. Ha habido un cambio de propiedad y eso conlleva frustración. Pero esto es así de ingrato. Y a veces no encuentras resultados inmediatos. Y cuánto va a tardar eso. No lo sé. Créeme que independientemente de los marcadores se están cambiado muchas cosas que no estaban bien. Sé las urgencias. Estamos trabajando muchas horas en reventar la situación. Pero se están haciendo cosas que no se estaban haciendo.

Análisis Mirandés

Hay acciones de factor suerte: en vez de ir aquí fue allí. Pero hubo también desajustes y tomas de decisiones en las que tenemos que mejorar. El mejor maestro es la competición: te denuncia o refuerza. La competición nos denunció en muchas cosas: tensión competitiva, concentración.

Crédito de cara al año que viene

En Independiente del Valle cuando empecé como entrenador no tuve pretemporada; tuve un parón. Seis meses después ganamos un título. En Brasil veníamos del covid... solo tuve cinco días de pretemporada y los resultados se mejoraron respecto al año pasado. En Charlotte tuve pretemporada; atípica porque solo tenía seis jugadores, era una franquicia nueva. No existe un escenario ideal. En todos los escenarios hemos competido bien, incluso demasiado bien para las condiciones. Yo sé cómo va a esto: si ganamos dos partidos, Miguel es un fenómeno, y si no no la va a ser.