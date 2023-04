El Comité Técnico de Árbitros cree que el gol anulado al Sporting fue legal

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) cree que el gol que el VAR anuló al Sporting ante el Deportivo Alavés en el encuentro del pasado domingo en El Molinón, y que costó al equipo rojiblanco dos puntos, fue legal. Prieto Iglesias, colegiado que se encontraba en la sala VOR, pudo haber hecho un mal uso del VAR, según el CTA. La decisión, que ha sido muy controvertida y ha causado un enorme revuelo en el fútbol español, llevó al club rojiblanco a manifestar su disconformidad y sorpresa al colectivo federativo de árbitros, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

Este organismo se reunió en las últimas horas para analizar las actuaciones de los colegiados en los encuentros disputados el pasado fin de semana en Primera y Segunda División y valorar las acciones que en estos encuentros fueron sujetas a la revisión del VAR. Una de las pocas decisiones que el CTA considera un fallo a la hora de aplicar el VAR ha sido precisamente la de invalidar el gol a Víctor Campuzano, delantero del Sporting, por un presunto fuera de juego de Aitor García, quien intervino con la pelota catorce segundos antes de que se produjese el gol. El CTA hace autocrítica y confía en no cometer nuevos fallos como este.

Prieto Iglesias, quien precisamente eligió El Molinón para despedirse del arbitraje profesional y se encontraba en la sala VOR, no cumplió con el protocolo acordado. El VAR, que se encuentra en el punto de mira de todos los clubes de fútbol, está para corregir los errores flagrantes, no para interpretar. El árbitro navarro Prieto Iglesias incumplió varias de las líneas rojas que estable en este caso el CTA para entrar a cambiar el criterio del árbitro principal (Quintero González) en una jugada tan determinante como es invalidar un gol. La imagen que tenía a su disposición el árbitro de VAR no ofrecía certeza alguna para saber si Aitor García se encontraba en fuera de juego o era Arroyo, central del Alavés, quien en ese momento marcaba a Campuzano, el más retrasado. Las cámaras a disposición del colegiado navarro en Las Rozas no permitían tener una toma clara de la imagen. Arroyo se encontraba tapado por Campuzano, por lo que no era fácil trazar las líneas. La acción, de hecho, tardó en revisarse más de cinco minutos. Esto también ha causado extrañeza en el CTA.

"Medidas drásticas". Ayer precisamente los árbitros españoles trasladaron su "profunda preocupación por la lamentable situación que se ha generado en torno" a su colectivo en lo que consideran como "una campaña perfectamente medida y organizada" y no descartan medidas como la de ir a la huelga. La denuncia llega después de una serie de comunicados emitidos por diferentes clubes de LaLiga en contra de su ejercicio, del "caso Negrera" y de varias agresiones como la que sufrió un compañero en Ceuta.

"Lamentamos los ataques permanentes de LaLiga y de sus principales dirigentes", argumenta el colectivo. Hoy está convocada una asamblea extraordinaria de LaLiga para tratar precisamente el tema arbitral. David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, se desplazará a Madrid para formar parte de un encuentro muy importante en el contexto arbitral actual.