"Dejen alguna pregunta para el domingo". En tono más distendido que en semanas anteriores, Miguel Ángel Ramírez abordó la previa del partido de este domingo en El Molinón ante la Ponferradina (16.15 horas). Con el único incentivo de mejorar algún puesto en la tabla tras atar la permanencia, el entrenador del Sporting dio alguna pincelada sobre el proyecto que se prepara para la próxima campaña. Aunque se intuye que hay muchas decisiones orientadas, insistió en que todas las vinculadas a la plantilla se tomarán a partir de este lunes, cuando el club se reunirá con cada uno de los futbolistas, y también que el propósito es confeccionar un equipo "competitivo y regular", que "diste mucho" de lo visto esta temporada.

Semana ¿tranquila?. "Voy a contar una conversación con los jardineros de esta mañana: 'Pensábamos que después de conseguir esto (la permanencia), el césped iba a estar menos tocado, pero está hecho un desastre (por la intensidad de los jugadores en el entrenamiento)'. La realidad es que el equipo no ha bajado un punto de exigencia. Es algo que les he comentado a ellos. Se disfruta mucho más siendo exigente en el día a día”.

Algún debut el domingo. “No me tomo ningún partido para que sea de debuts. Tampoco los que hubo han sido regalos. Es un partido que tenemos que ganar para poder escalar posiciones y a partir de ahí veremos. Ya veremos a quién necesitamos, por Fernando (Somolinos) o Alejandro (Lozano), o algún otro. Jugará el que mejor nos pueda ayudar a ganar el partido”.

Recuperar lesionados. "En principio, no. El único, Bruno. Lleva el hombre con esa lesión, una fractura de costilla, que no le ha impedido semanas atrás y entiendo que tampoco le va a impedir ahora. Él quiere y puede".

El público. "Me da cierta vergüenza pedir algo al público. Solo faltaría después del año que hemos dado. Le gusta el fútbol y quiere ver fútbol. Seguro que veremos gente en el campo, que quiere pasar un buen rato y ver goles. Entiendo el cabreo de la gente y ojalá le agradezcamos con un buen partido la paciencia que han tenido. Ha sido espectacular lo que hemos vivido en El Molinón".

Conclusiones. "Muchas, a nivel de juego, de cuerpo técnico, a nivel de plantilla y perfiles que se necesitan para competir de una manera regular. A nivel de club también, en cómo desde fuera se puede ayudar a competir mejor. A partir del lunes tendremos reuniones para poder decirnos con honestidad qué podemos mejorar y qué reforzar. A partir de ahí, poner los cimientos de un proyecto que pueda ser más competitivo que este año".

Comó planificar. "Trabajo en equipo. Con el club, con la dirección deportiva, con el secretario técnico, con todo el cuerpo técnico, porque no es solo Ramírez. Analizaremos perfiles, datos, en el que compartimos información dada por la dirección deportiva y lo mismo, por nosotros. Nos sentamos y analizamos. Se suele hacer la toma de decisiones de una manera consensuada. No he incorporado a nadie en el que no estemos de acuerdo las dos partes,, aunque en realidad somos una: club y cuerpo técnico. Que haya un trabajo riguroso. Se hace un trabajo de equipo".

Plantilla. "No hay decisiones tomadas. En esas reuniones del lunes es cuando tomaremos las decisiones. Con respecto al tipo de plantillas que me gustan, he vivido situaciones diversas. En Independiente del Valle tenía dos por puesto y en el momento que no fuera así, se tiraba del B. Yo me encuentro más cómodo en esa estructura".

Revolución o retoques. "No va a ser posible en un mercado hacer una gran revolución porque es imposible por relaciones contractuales y presupuesto. El club tiene que mirar a largo plazo en lo que realmente se quiere. Un mercado es complicado para una revolución".

Perfiles a necesitar. "El problema ha sido el número de lesionados. Si este equipo hubiera tenido más jugadores disponibles más tiempo, igual estábamos hablando de otra cosa. El fútbol actual te va indicando una demanda física, que sin eso, es complicado competir. Vemos los mismo. El fútbol está yendo a algo más físico, fuerte, rápido. Creo que tenemos que escuchar a las demandas del fútbol actual".

Portero ante la Ponfe. "No lo tengo claro. Espérate al domingo".

Motivos de las lesiones. "Hay múltiples. No hay uno solo. Cada lesión ha tenido una explicación diferente".

Qué equipo quiere. "Me gustaría que distara de este Sporting actual. Un equipo en el que seamos más regulares y competitivos. Es el gran reto del próximo proyecto. Que seamos mucho más fiables".

Modelos a seguir. "Hay equipos que desde la solidez defensiva son capaces de competir para estar arriba. Hay equipos que teniendo gol arriba tienes éxito. Hay otros que con un modelo dominador, de control de juego, tienes éxito. Hay diferentes modelos que tienen éxito".

Cuál se ajusta a Ramírez. "Me voy a quedar con los tres. No me voy a quedar con uno.

¿Necesidad de traspasos? "Va a ser necesario reforzarse para poder optar a eso (el modelo de Sporting que busca).

¿Traspasar o reforzar? "Reforzar".

Nacho Méndez. "Esto es como la bicicleta, cuando sabes montar, no se te olvida. Le vi muchas veces en vídeo y ahora te de señales en vivo. Nacho tiene un potencial tremendo".

Posiciones a reforzar. "Me sentaré el lunes, analicemos relaciones contractuales, visión del club respecto a proyectos de jugadores, y a partir de ahí priorizaremos. Hay que priorizar y ver a partir de lo que tengamos qué es lo más urgente, oportuno y eficaz.

Jugadores que no cuentan. "Que cuente o no es una decisión del club y no del entrenador. El respeto está por encima de todo y si hay algo firmado, se tiene que respetar. Si se puede llegar a un acuerdo beneficioso para los partes, mejor".