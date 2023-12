Pedro, héroe del último triunfo del Sporting en Salamanca: "Aún me paran por la calle para recordarme ese gol"

Son en torno a unos 333 kilómetros los que separan por carretera Gijón y Salamanca. Unas tres horas de viaje en coche. Un deslazamiento siempre apetecible para la Mareona, que en apenas un mes ha recuperado por partida doble. Tras jugar en la primera eliminatoria en Guijuelo, en otra localidad de la provincia, el Sporting jugará de nuevo en la capital charra después de 16 años de su última visita. Y la Mareona volverá a estar presente en una ciuad que era una parada marcada en rojo en el calendario durante muchas temporadas. Se esperan un millar de aficionados en el Reina Sofía.

El Sporting retorno a Salamanca. No se medirá en esta ocasión a la histórica Unión Deportiva, desaparecida hace ya una década por problemas económicos. Será ante el Unionistas. Ni tampoco se jugará el partido en el Helmántico, al norte de la ciudad, en la puerta de entrada en la conexión de la Ruta de la Plata desde Asturias. No habrá 3.000 seguidores rojiblancos como en las dos últimas visitas, pero el ambiente volverá a ser de nuevo especial.

La última vez que el Sporting jugó en Salamanca, el 15 de diciembre de 2007, el partido acabó 1-1 (marcó Míchel para los gijoneses) y el árbitro anuló el que hubiera sido el tanto del triunfo a Luis Morán. Ese curso tuvo un final feliz, con el Sporting ascendiendo a Primera a final de curso.

En la penúltima visita llegó la última victoria rojiblanca en territorio salmantino. En una fecha muy similar, el 17 de diciembre de 2006, en un partido que se jugaba por la mañana y que televisó "Canal Plus" como partido de la jornada, el Sporting se llevó el triunfo gracias a un tanto de Pedro Santa Cecilia en el minuto 80, que permitía al Sporting acabar el año en ascenso directo, aunque la temporada fue irregular y el equipo de Preciado no logró mantenerse en la zona alta.

"Aún me paran por la calle para recordarme ese gol", confiesa Pedro Santa Cecilia. "El ambiente de La Mareona en El Helmántico siemper muy especial, pero aquel partido fue como un punto de inflexión, como que la hizo despertó tras varios años malos y volvió a volcarse", rememora el centrocampista gijonés. "Es una pena que ya no exista la UDS, pero queda esa magia en el recuerdo", señala. Aquel partido Pedro solo disputó los últimos minutos, tras una semana en la que tuvo gastroenteritis. "Me emocionó mucho ese gol, con mis familiares y amigos que estudiaban en Salamanca en la grada", cuenta, antes de hacer paralelismo entre aquel equipo y el actual: "Ahora también hay muy buen bloque, después de venir como aquel momento de años malos".