Víctor Campuzano comparte su análisis del partido ante el Eibar: "Hay decisiones arbitrales que no nos están favoreciendo nada"

Joseba Etxeberria acaba de terminar la rueda de prensa y cruza la sala anexa de Ipurúa que conecta con la zona de los vestuarios, donde ya quedan pocos futbolistas. A esa amplía zona mixta llegan dos rostros amables del proyecto rojiblanco que acaban de terminar de ducharse: Hassan y Víctor Campuzano. El "post partido" entre Éibar y Sporting es bastante atípico por las circunstancias. Es muy tarde y, además, comienzan las vacaciones de Navidad: muchos futbolistas van de hecho con el tiempo justo y tienen que salir deprisa del estadio armero para coger en las siguientes horas algún vuelo. "Campu" y Hassan se paran en la zona donde están los periodistas, y atienden a los medios de comunicación allí presentes.

Campuzano comparte con LA NUEVA ESPAÑA, el único medio de prensa escrita asturiano desplazado, su análisis de un partido que ha resultado ser trepidante y que ha dejado una mezcla de sensaciones: en el seno del vestuario del Sporting se palpa en seguida satisfacción por la forma en la que el equipo ha vuelto a competir en un campo durísimo, demostrando una enorme fortaleza mental. Y, a la vez, cierta inquietud por las últimas decisiones arbitrales.

–Por cierto, vaya golazo...

–Estoy contento. Pero por ayudar al equipo de nuevo. Estuve una semana parado por molestias. Pero hemos vuelto. El Eibar juega fenomenal al fútbol. La verdad, da gusto verlos. Hay que reconocerlo. Hay que sacar lo positivo: seguimos sin perder y sumamos un punto en un campo muy difícil.

–¿Por qué le cambian?

–Venía arrastrando molestias en el hombro por una mala caída entrenando. Tengo un pequeño esguince.

–¿Nada importante, no?

–Nada importante, no. Me molesta, me da dolor. Pero nada importante. El equipo está convencido y me necesitaba. No he jugado cómodo. Pero ahora hay que sumar y dar lo que se pueda. Si se me necesita, intentaré dar el 100%.

–¿Se puede ya hablar de candidatos al ascenso?

–Llegados a este punto de la temporada, estamos ahí. A lo mejor a comienzos de temporada no sabríamos donde íbamos a estar. La entrega de este equipo e imagen nos identifica mucho con lo que es este club y representa este escudo. La gente está emocionada. Y necesitamos de ellos. Juntos podemos soñar y vamos a intentar el ascenso.

–Menciona usted la palabra sin ningún tipo de miedo...

–Sí, es verdad. Ahora se ha visto lo que hay: podemos pelear contra cualquiera. Es una realidad que se puede alcanzar. Nosotros aspiramos a lo máximo. Ahora estamos ahí arriba. Y vamos a pelear por el ascenso.

–Lleva 5 goles y está de largo promediando sus mejores números goleadores en el club.

–Me encuentro muy bien, pero porque el equipo está arriba. Siempre lo digo: me da igual marcar más o menos goles. Solo me importa si el equipo está arriba. Esto no es cosa de uno, es trabajo de once. Tanto el encajar poco, como estamos haciendo, como meter bastantes goles. Marcar no me importa, repito, lo importante es estar entre los primeros.

–¿Hay penalti de Varane?

–He visto la acción varias veces y varios ángulos de la cámara. Sinceramente, pocos penaltis he visto que se hayan pitado así. No puedo decir mucho más, pero en las últimas semanas hay decisiones que ante la duda no nos están favoreciendo nada. Y esperemos que algún día cambie: que cuando haya una decisión dudosa, esa suerte cambie. Molesta, pero bueno. Pero tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer: dar la cara y pelear siempre. Lo que no dependa de nosotros, tenemos que dejarlo aparte.

–El club está peinando el mercado de delanteros y estudia el fichaje de otro "9" en el mercado de invierno. ¿Cómo valoraría la llegada de otro atacante?

–¿Sinceramente? Me da igual. Estamos demostrando que somos un gran grupo. Me encantaría que siguiéramos todos. El club toma sus decisiones. Es un tema que a nosotros (los jugadores) no nos afecta en nada. Si llega algo, que sea para sumar. Pero repito: estoy encantado. Y creo que el club debe estarlo también: de la plantilla, la combatividad y el grupo que hay. Hasta los que no van convocados. Todos son los responsables de la situación que hay.