La ambición de Hassan: "Este no es mi techo, sé que puedo dar más"

"En el Sporting me siento como en casa. Soy muy feliz". El atacante Haissem Hassan admitió, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA al término del duelo en Ipurúa, en Éibar, su enorme satisfacción en el club rojiblanco, donde ha logrado dar un salto cualitativo a su nivel, y está siendo uno de los jugadores más importantes para Miguel Ángel Ramírez, que lo considera un futbolista de un perfil singular. "Me siento muy bien en el Sporting. Los franceses me han ayudado mucho en mi adaptación al club rojiblanco durante todos estos meses: Kembo, Florentin (Bloch), Varane y Bamba... Estoy en una familia, y me siento también a gusto también en el vestuario", explica atacante de Bagnolet.

Hassan reconoce que la apuesta por el Sporting le ha salido de maravilla. El extremo galo, que en verano manejó otras ofertas para salir del Villarreal, unas del fútbol español y otras del extranjero, admite con entusiasmo que "estoy en el club donde quería estar en verano, además estamos arriba y tenemos un equipazo. Quiero disfrutar de este gran momento". "Hemos hecho una muy buena primera vuelta. Da igual quedar segundos o terceros o cuartos... Nadie nos esperaba tan arriba. Ahora a descansar en vacaciones, recargar pilas y volverá tope para hacer una gran segunda vuelta", hace balance el atacante. La cesión desde Villarreal está siendo muy provechosa para el veloz extremo, de 21 años: a nivel numérico suma ya 2 goles y 5 asistencias, y es una de las grandes revelaciones del proyecto rojiblanco, además de ser uno de los jugadores más queridos por la afición por su fútbol osado y valiente. "Todavía sé que no estoy en mi techo, y puedo hacer aún mucho más", admite con mucha confianza. "Estoy contento con mi rendimiento en esta primera vuelta. Pero voy a trabajar cada día en Mareo para intentar dar aún más y llegar a mi mejor versión", confiesa. El Sporting está muy satisfecho con las prestaciones que está ofreciendo el futbolista galo, que llegó a Mareo en una operación muy compleja, y que se observa como un valor con muchísimo futuro. En la entidad rojiblanca tienen dos vías para abordar su continuidad en el proyecto más allá del 30 de junio. Una, más compleja, vincula la continuidad del extremo en Mareo al ascenso del proyecto a Primera División. En ese caso, Hassan seguirá en el Sporting, que deberá pagar unos 3 millones de euros por hacerse con el 100% de sus derechos al Villarreal. Pero en Mareo tienen además otra vía, más asumible, avanzada por Killer Asturias y que no vincula su continuidad a ascender: en el acuerdo de la cesión, el Sporting se guardó la posibilidad de quedarse con el galo si compra más del 50 % de los derechos del futbolista pagando una cifra mucho más ajustada al mercado de Segunda División que esos 3 millones de euros. "De momento solo pienso en el presente", dice el jugador.