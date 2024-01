Rocha y su parada en Asturias: un viaje relámpago, una comida en La Nueva Zamorana, reuniones con administraciones, y la anécdota con Ander Azcárate

Pedro Rocha dejó ayer Asturias después de algo más de un día de visita en el que se ha pegado una auténtica paliza para estar presente en cada uno de los actos y comidas registrados en su agenda. La ha realizado además con miles de kilómetros a sus espaldas: el máximo dirigente del ente federativo español llegó a Gijón tras entrevistarse con Infantino en Londres, y antes había presenciado la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El viaje relámpago de Rocha para conocer los avances de "Asturias 2030" ha puesto a la candidatura de El Molinón en el foco mediático, con muchos medios de comunicación presentes, especialmente los regionales, y ha dejado imágenes muy potentes para el recuerdo, como la que tuvo lugar ayer al mediodía en el restaurante La Nueva Zamorana con los dirigentes y representantes más importantes del Sporting y el Oviedo.

Habrá Mundial o no en Asturias. Pero "la cumbre de La Nueva Zamorana" demuestra que más allá de las tensiones entre propiedades, Orlegi-Pachuca, la convivencia entre Sporting y Oviedo es hoy sana. La más cordial en años, después de los desencuentros públicos que tuvieron las dos entidades con los anteriores propietarios. La maratón del presidente de la Federación Española comenzó el martes por la noche a su llegada a Gijón, donde aterrizó sobre las 20:30 horas. Rocha hizo el "check in" en el Hotel NH, de Gijón, –donde casualmente se aloja Mario González, el nuevo "9" del Sporting– y después se fue a cenar con otros miembros de la Federación Española y también de la asturiana. Esa primera cena fue organizada por José Ramón Cuetos Lobo, al frente de la Federación Asturiana. Ayer, fue un día intenso: desayuno, y a la carretera para acudir a la Junta General, en Oviedo; después otra vez al coche para visitar Mareo, y ver las obras, donde fue "cazado" por el caza autógrafos Ander Azcárate; a continuación, parada en El Molinón, para ver una maqueta del proyecto; la comida en La Nueva Zamorana, al Ayuntamiento... Un no parar.