El hijo de Cunningham desvela los duros episodios racistas que sufrió su padre: "Atentaron en su casa con cóctel molotov"

Sergio Cunningham, hijo de Laurence Paul Cunningham, exjugador del Sporting de Gijón en la temporada 83-84, recordó algunos de los bochornosos episodios racistas que sufrió su padre en los ochenta. "Mi padre fue un reflejo de la sociedad. Los directivos de aquellos clubes decían 'los negros no se mueven bien en el barro; no tienen resistencia'. En la alta sociedad no veías actores, jugadores, empresarios o directivos (negros). Hay una frase que dijo el difunto Michael Robinson, al que tenía mucho aprecio: gracias a Laurence Paul Cunningham, los niños negros pueden soñar con ser alguien", comenzó a explicar el hijo del mítico exjugador, en una entrevista a la Cadena SER concedida tras el 'caso Vinícius Júnior'. "Ser negro era un sinónimo de fracaso"

"Mi padre recibió una bala por carta. Atentaron en su casa con cóctel molotov. Intentaron quitarles los frenos de un coche. Ver a un negro con la camiseta inglesa... era el mayor insulto del mundo".