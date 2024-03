La emoción de Barral al recordar anécdotas con Quini y Preciado: "Hacíamos un triángulo en las concentraciones"

David Barral, mítico delantero del Sporting de Gijón, se abrió en canal para recordar su etapa en el club rojiblanco, donde estuvo seis años (2006-2012). El delantero andaluz, en una charla con el periodista Rafa Mainez, recordó viejos tiempos don dos de las mayores leyendas de la historia de la entidad gijonesa: Quini y Manolo Preciado. "Éramos como mano derechas. Hacíamos los tres un triángulo en los entrenos y en las concentraciones. Siempre me sentaba con Quini. Me contaba anécdotas y daba consejos... Al final uno juega como puede, con sus características y él tenía otras diferentes: a lo mejor su fuerte era el remate de cabeza. Me decía 'métele fuerte, recto, no dobles el cuelo'. Y sobre todo disfruta. Me contaba cosas con Maradona", contó con el jugador andaluz, muy emocionado. "Te vienen momentos. Broncas, charlas...".

Sobre Preciado, contó que "vino y llegamos 4-5 futbolistas. Y empezamos a crecer, crecer, subimos a Primera. Y saneamos al club", contó.