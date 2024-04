Ramírez y su futuro en el Sporting: "¿Si tuviese que decidir sobre mi renovación? No tomaría mañana la decisión si me lo pidieran; no es el momento"

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, atendió este mediodía en Mareo a los medios de comunicación antes del partido que se celebra el domingo en Anduva ante el Mirandés. Una de las preguntas planteadas al técnico canario fue sobre su renovación. "¿Qué haría si tuviese que decidir mañana sobre su renovación? No tomaría mañana la decisión. No es lo más importante"

Toda las preguntas.

Campuzano. “Ahora es otro grupo muscular. Todavía no sabemos el alcance de la lesión. Hay que tener paciencia”

Aspecto psicológico. “No puedo decir que el aspecto psicólogo o sea determinante. Pero no ayuda. Pero no solo en el caso de Campu. También Gio y Axel. Son lesiones que se alargan y eso va minando”

Partido ante el Mirandés. “Practicamos duelos y segundas pelotas. En el último partido en casa no estuvimos bien. La única forma de romper eso es con profundidades”.

Estilo de juego del Mirandés . “Están teniendo peores resultados de lo que vemos. Son agresivos. Tienen iniciativa. Con gente atrevida, rápidos… es un equipo que me gusta porque propone y generan. Quizás echas en falta fortuna”.

Rivera. “Cuando ha estado bien… lo normal es que haya jugado. Un poco darle esos minutos es por insistir para que coja ese ritmo y que nos pueda ayudar. A forzar la situación para que vuelva a un ritmo alto. Si no juega más es porque no le vemos preparado para jugar más tiempo”.

Defensa de tres. “Me has visto en la estructura en la que atacamos. Más allá del número de defensas… al igual que hablamos en responsabilidad del gol. Todos somos responsables de todo: de lo que pase en defensa y en ataque. Si el otro día estuvimos bien la mayor parte del partido en defensa… seguramente sea por Djuka y Juan (Otero)”.

¿Cómo está el equipo? “Si algo tiene este equipo es esa resiliencia y esa capacidad de levantase. Que la calidad de trabajo sea buena. Eso es lo que está en nuestras manos”.

Presión. "Lo gestionamos hablándolo. Poniéndole nombre a las cosas que nos pasan siempre ayuda. Este vestuario siempre habla. Siempre nos sentamos aquí. También cuando íbamos segundos. Es humano sentir presión: creer que tienes algo que no quieres perder”.

¿Qué haría si tuviese que decidir mañana sobre su renovación?: “Que no tomaría mañana la decisión si me lo pidieran. Por respeto a todos. Ahora no es lo más importante. No es el momento de que nadie piense en cada uno. No solo el entrenador cumple contrato; hay más jugadores que cumplen contratos y no saben que van a pasar. Sabemos que lo que pase en estas nueve jornadas nos va a repercutir a nivel individual. No es cuestión de pensar en lo individual, sino en el equipo”.

¿Hubo demasiada euforia al principio? “El fútbol no se puede llevar de una forma plana. ¿Dónde se vive el fútbol de una forma plana? En Gijon, no. Es muy intenso. Para lo bueno y malo. Lo que pasó era normal viniendo de donde veníamos. De estar dos años sufriendo a ver al equipo ganando. Aprendí a no dejar el vino bueno para otras oportunidades".

Balance en defensa a domicilio. “No podemos encajar o lo menos posible; porque nos cuesta hacer goles. Ser fiables en defensa. Estar juntos. En eso hemos insistido”

¿Es el equipo previsible? “Contra el Racing no dicen los datos que seamos previsible. Generamos y tuvimos ocasiones manifiestas y claras. Incluso más que el rival. Situaciones favorables”.

Guille Rosas. “Está evolucionando bien. Mañana decidiremos si puede entrar en convocatoria. Ayer hizo parte del entrenamiento y hoy lo ha completado”.