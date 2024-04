Levi Pérez, tras conocer los planes del PSOE con El Molinón: "Todo suma"

José Ramón Tuero, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, llevó ayer el proyecto tejido por el PSOE con El Molinón para mantener con vida la llama mundialista ante Levi Pérez, decano de la facultad de Comercio y Turismo y el responsable de la candidatura Asturias 2030. El encuentro resultó muy productivo ante la visión que tienen ambas partes de apreciar el impacto que puede tener la llegada de un Mundial a Gijón y Asturias para "la ejecución de nuevas infraestructuras o infraestructuras pendientes". "Nos debemos institucionalmente al convenio de colaboración que está firmado con el Sporting y estamos trabajando nuestro informe sobre el proyecto del club, pero valoramos que haya otros proyectos sobre la mesa con el fin de impulsar la candidatura "Asturias 2030" al Mundial. Todas las alternativas son bienvenidas y todo suma", apuntó Levi. "Nos alineamos con que esto pueda salir adelante. Aunque el Mundial pueda no resultar rentable en su conjunto, eso no significa que no pueda ser beneficioso para una sede. A nivel provincial y local, el Mundial podría acelerar inversiones e infraestructuras que están pendientes o sobre la mesa. Porque puede ser la excusa para acelerar proyectos que ya han sido planteados", sostiene Levi.

