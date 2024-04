La petición de Djuka para ver al Sporting "marcar la diferencia": "Va a ser un poco más fácil"

Convertir El Molinón en una caldera. El Sporting prepara ya el partido del sábado ante el Cartagena (16.15 horas) con el objetivo de sumar una nueva victoria para mantenerse en la pela por el play-off. “Con nuestra gente va a ser un poco más fácil”, señala Djuka, quien espera ver el campo “lleno” para empujar hacia otros tres puntos.

Las dudas. "Después de cuatro derrotas consecutivas fuera, nos vino bien esa victoria. El vestuario estuvo tranquilo. Hay mucha confianza entre nosotros. Tenemos un grupo sano. Ahora con El Molinón, con nuestra gente, va a ser un poco más fácil".

El Cartagena. "Siempre queremos tener el balón. Es un equipo que defiende muy bien, tiene buen equipo. Nos ganaron en la primera vuelta. Va a ser difícil. Es un equipo muy bueno que tiene que estar mucho más arriba".

Gol y asistencia. "Estoy muy bien. Me encuentro muy bien. Estoy contento por volver a marcar y por dar una asistencia. Estoy contento por Nacho. Vino de un año difícil. Me alegro por él".

Futuro personal. "No estoy pensando mucho sobre futuro ahora mismo. Nos quedan ocho partidos. Tenemos que enfocarnos en el siguiente partido. Este año van a estar once equipos peleando hasta el final. Hay que trabajar y disfrutar. Estamos luchando por algo muy bonito".

La clave. "Entramos muy bien en el partido. Nos empatan y gracias a Dios que Rubo paró el penalti. Con el 2-1 hubiera sido más complicado. Estuvimos más valientes, con más deseo de ganar fuera de casa. Ese deseo es lo que tenemos que tener para los próximos partidos".

El físico. "Estamos físicamente muy bien. Tenemos a todos menos a Campu. Gio está de vuelta y nos va a dar un plus. Es un jugador importante para el vestuario. Creo que estamos parecidos al año de Gallego. El último partido contra el Almería perdimos y nos quedamos fuera. Ojalá este año sea al revés".

Asistencia y libertad. "Depende del entrenador. Cada jugador tiene libertad con el míster. Hay mucha libertad en ataque. Me gusta asistir, pero mucho más marcar goles".

El Molinón. "Es un punto muy importante. La gente va a estar hasta el final, como hasta ahora. Espero ver El Molinón lleno el sábado".

El Racing pincha. "Va a costar mucho ganar fuera de casa a todos los equipos. Era increíble que pasase ayer eso (en Santander), pero eso es la Segunda División".

Mario. "Seguro que mucho (quitarse peso de encima). Es importante que coja confianza. Espero que marque muchos más y así pueda ayudarnos".

Play-off. "Todo está abierto. Claro que me gustaría jugarlo. Llevo seis años y nunca lo jugué. Estamos arriba, jugando bien todo el año. En los últimos partidos se marca la diferencia y hay que estar más fuertes y más unidos que nunca".

Las cuentas. "No las hacemos, de verdad. No miramos mucho la clasificación. No nos va a ayudar. Estamos todos en dos o tres puntos. Hasta los últimos partidos, la última jornada, no se va a saber nada. Es mejor ir partido a partido".