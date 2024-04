El vestuario del Sporting, de la tensión al "compromiso de todos" para pelear el ascenso: "Me dejo la vida"

"Somos capaces de sacarlo. Vamos a demostrarnos que somos capaces de sacarlo". Nacho Méndez, bigoleador en la victoria del Sporting ante el Mirandés, espoleaba así a sus compañeros en los minutos previos al partido disputado en Anduva. No fue el único. El ambiente en el vestuario del equipo gijonés ante un compromiso clave para seguir en la lucha por la promoción fue un reflejo de la importancia de los tres puntos. También de la capacidad motivadora de alguno de los jugadores y de lo que se cuece entre bambalinas en momentos tan tensos como el desenlace de la temporada. Escuchar la arenga de Gio Zarfino, de vuelta en una convocatoria tras un año en blanco por las lesiones, es capaz de poner los pelos de punta al aficionado.

"Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no?.Hablamos del compromiso, de la cabeza fría. Si algo que nos llevó hasta acá, es el compromiso de todos, correr las últimas pelotas como lo hicimos, el retroceso, dejar todo por el compañero...Muchachos, a mí si me dieran la situación en la que estoy hoy, en la situación que estamos, ¡cómo estamos!, dejo la vida. Como hice yo en su momento por el equipo cuando más lo necesitaba. Ahora se lo pido a todos ustedes", afirmó el uruguayo, en medio de un corro formado por todos sus compañeros, justo antes de saltar al campo para disputar el partido ante el Mirandés. "Hace cinco meses me operaron a mí y se lo pedí a ustedes, que me dieran un triunfo. Hoy no les pido un triunfo, les pido que se dejen todo dentro de la cancha. Vamos a ir ahí, con el cuchillo entre los dientes", sentenció Zarfino. Dicho y hecho. A los cuatro minutos de juego, el Sporting ya iba por delante en el marcador.

Antes, Zarfino quiso agradecer a todos su apoyo durante los muchos meses en los que le ha tocado trabajar en solitario, sin poder competir. "Muchísimas gracias a todos por el día a día que me dieron. Parece que uno siempre está lejos, pero está ahí. Eso me lo dieron ustedes, muchachos", comentó el charrúa. El momento de la charla de Zarfino protagoniza el "Inside" del Sporting de esta semana, vídeo en el que se repasa la visita del conjunto gijonés a Anduva.