La prueba del supuesto tongo: pillan una respuesta que se dio por válida sin serlo en Pasapalabra

A lo largo de los últimos meses han sido muchos los espectadores que se han quejado de los supuestos tratos de favor de los que se beneficiaban (a su juicio) algunos de los concursantes del programa Pasapalabra de Telecinco. Entre los cientos de miles de espectadores que cada tarde siguen las andanzas del programa de la principal cadena de Mediaset en España hay quienes aseguran que se favorece a los concursantes que dan mejor audiencia y no (como debería hacer un concurso) a los que más saben. Pero ¿cómo lo demuestran? Muchos de estos usuarios acuden a Twitter en particular y a las redes sociales en general para exponer sus (en no pocas ocasiones) teorías de la conspiración.

Uno de los últimos casos de esta denuncia de tongo lo protagonizó una usuaria de Twitter que se quejó de que hubieran dado por válida una respuesta a Orestes (el joven concursante de 22 años que lleva tiempo ganando todos los programas) cuando no lo era. "Una persona recatada no es alguien que es concienzudo haciendo las cosas. Lo correcto es reflexiva, se lo habéis dado por bueno a Orestes una vez más sin ser buena la respuesta", afirmaba la espectadora. La respuesta no tardó en llegar.

"El enunciado de la pregunta fue exactamente "persona que pone cuidado o atención en lo que hace o decide" habríamos aceptado responsable y hemos admitido recatada", afirmaban desde la cuenta oficial del programa. "Efectivamente responsable es correcto pero recatada no lo es porque significa pudorosa que no tiene nada que ver, vosotros mismos lo estáis viendo", hacía hincapié la espectadora en cuestión. "Recatado se define como cauto", finalizaban desde el programa.

Lo cierto es que en no pocas ocasiones las definiciones con las que se trabaja en el formato Pasapalabra van más allá del diccionario. Y lo bueno y lo malo de tener una audiencia tan entregada como la que sigue este concurso de Telecinco es que muchos espectadores están al tanto del programa pase lo que pase pero también están a la que salta en lo que a supuestos tratos de favor se refiere.

Habrá que ver si en las próximas semanas hay alguna otra polémica con resultados que supuestamente se le dan por válidos a Orestes y que no lo serían o si finalmente el joven logra llevarse el bote del formato más visto de la televisión ahora mismo en lo que a concursos se refiere.