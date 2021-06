Rocío Flores y Gloria Camila siempre han sido uña y carne y, más que tía y sobrina, son amigas y confidentes, y han demostrado su unión inquebrantable en los peores momentos para ambas, en los que la hija y la hermana de Rocío Carrasco se han apoyado sin reservas y de manera incondicional.

Sin embargo, y desde hace unos meses - y a excepción del homenaje a Rocío Jurado en Chipiona, en el que se reunió la familia al completo con motivo del 15º aniversario de muerte de 'La más grande' - Rocío y Gloria no se dejan ver juntas en público, y la hija de Antonio David Flores ya no se aloja en la casa de su tía cada vez que viene por trabajo a Madrid, cuando antes era algo habitual en ella.

Este cambio en la relación entre las dos se produjo poco después del inicio de la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco y de que coincidiesen por primera - y única - vez en el plató de 'Supervivientes', donde ambas presumieron de su complicidad y su buena relación. Desde ese momento, ni Ro se queda en la casa de su tía ni tampoco queda con ella cuando está en la capital (varios días a la semana). Algo cuanto menos llamativo teniendo en cuenta que antes eran inseparables.

Pero... ¿Qué ha pasado entre ellas? ¿Ha hecho mella en su relación el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco sobre su hija en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva? ¿Ha cambiado Gloria Camila de opinión con respecto a su apoyo incondicional a su sobrina?

Hemos preguntado a las protagonistas de estos rumores que recorren los mentideros de crónica rosa en las últimas semanas y, mientras Gloria Camila guarda silencio y ni confima ni desmiente su presunto distanciamiento de su hasta ahora 'alma gemela', Rocío sí ha roto su silencio para pronunciarse, tajante, sobre su relación con su tía.

Así, muy sorprendida por estas informaciones, la hija de Rocío Carrasco asegura que no hay ningún problema entre ellas, pero que ya no las vemos juntas - cuando antes eran inseparables - porque "ella está todo el día trabajando y yo cuando vengo a Madrid también hago un montón de cosas". "De ahí a que haya un distanciamiento, no hay ninguno", confiesa sonriente, dejando claro que todo está como siempre con Gloria.

Muy discreta, Rocío asegura no "tener ni idea" de los planes de boda entre José Fernando y Michu y, recobrando su habitual silencio, ha evitado pronunciarse sobre las últimas informaciones relacionadas con su comunión, a la que ella confesó hace unos días que su madre no había querido asistir y de la que Alba Carrillo ha asegurado que si Rocío Carrasco no fue es porque no habría sido avisada por Antonio David, que una vez más habría manipulado a su hija en contra de su madre.