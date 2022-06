Kiko Matamoros atravesó el "puente de las emociones" en Supervivientes para enfrentarse a sus propios demonios. Matamoros no refutó ninguna pregunta y se lo tomó como una terapia para desahogar sus penas.

Vergüenza, decepción, culpa, perdón y muerte; estos eran los peldaños del famoso puente que el colaborador estaba a punto de cruzar. Pero antes del primer paso, Kiko se abrió: “En mi vida hay cosas que se conocen, muchas, y otras que no. Creo que es un compromiso con los espectadores: ser honesto y decirles cómo soy y quién es Kiko Matamoros”.

Critica, dura e incluso, podríamos decir sin piedad. Así se ha mostrado Mercedes Milá contra Kiko Matamoros tras la última gala de ‘Supervivientes 2022’. Parecía que el superviviente había conseguido tocar el corazón de la presentadora al abrir su corazón en el puente de las emociones, pero su última discusión con sus compañeros, le ha hecho reafirmarse en lo que piensa del colaborador de televisión.

Mercedes Milá comenzaba su feroz crítica contra Kiko Matamoros recordando que la persona que más hora de plató ha compartido con él aseguraba en directo que no le reconocía “’No lo reconozco’ escuché en la gala del jueves pasado a Jorge Javier Vázquez, tras la enésima vez que Kiko Matamoros faltaba seriamente son sus palabras a una de sus compañeras de reality, a Mariana”. La presentadora se reconoce fiel seguidora del programa, asegura que no se pierde nada de lo que se publica en la web del concurso de supervivencia y que es consciente por sus conversaciones con Lara Álvarez de lo dura que es la vida en la isla, por eso da las gracias a todo el equipo por hace posible que disfrutemos con el concurso, antes de lanzarse al cuello de Matamoros.

“Sus alardes de cultura, de conocimientos, de superioridad son desalentadores y espero que los espectadores le saquen del concurso cuanto antes. Es un tipo chulesco, prepotente, vanidoso y con una certeza de ser mejor que nadie que lo hace solo tolerable a Jorge Javier Vázquez y cuatro más… Yo sí lo he reconocido y por desgracia he tenido que admitir que el Matamoros del puente de las emociones ha sido un espejismo”, así pedía la expulsión del concursantes que según ella no está teniendo un buen comportamiento.

La novia de Kiko Matamoros se sincera sobre el juguete sexual que comparten: "Con él, lo uso con él"

Las arenas de los Cayos Cochinos ya han visto de todo. Desde los desplantes de algunos concursantes, pruebas imposibles, hambre, y algún que otro ridículo. Sin embargo, esta edición -en otras sí que ha sucedido- no había tenido imágenes de desnudos. Hasta hoy. En Honduras también hay tiempo para el disfrute, por lo que, Mariana, Ana Luque, y Anabel Pantoja, han decidido ponerse en pelota picada para darse un chapuzón en las cristalinas aguas del pacífico.

Las cámaras del programa pudieron captarlo todo para que los espectadores puedan disfrutar de estas sensuales imágenes. La nieta de la Tonadillera y su amiga, Ana Luque, se quitaron la ropa una vez dentro del agua. Sin embargo, Mariana se quitó la suya en la arena, por lo que pudimos ver como hacía el camino hasta el agua completamente desnuda, tapándose únicamente su partes con las manos.

Anabel, muy discreta en sus declaraciones, y tras visionar a su compañera llegando al agua completamente desnuda, dijo: "La Mariana se pone la mano y se tapa la raja, pero yo tengo que ponerme una careta entera". "Parece una piscina natural", comentó la sobrina de Isabel Pantoja, a lo que Luque contestó: "Vamos a ponerle un nombre: Playa Desnudo".

Las concursantes han tenido una picante conversaciones a orillas del Mar Caribe en la que han desvelado el uso que hacen de sus juguetes sexuales. "¿Tú tienes consolador en tu casa Ana?", preguntaba Anabel Pantoja. Ante la negativa de la de Torremolinos, la sobrina de la tonadillera contaba su experiencia: "Yo no necesito más que eso y chocolate", aseguraba.

La conversación se ha trasladado al plató de 'Supervivientes'. "¿Quién tiene consolador en casa?", ha preguntado Jorge Javier Vázquez mirando a Marta López Álamo. "¿Tú tienes?", ha insistido. "Pues claro", ha respondido ella. "Con él, lo uso con él", ha puntualizado la influencer. "¿Lo usas con él? Qué bonito", ha comentado Jorge. "Claro, juegos de pareja", ha confirmado ella.

"A mí me regalaron uno pero era de un actor porno y era enorme, está en la caja. También mi director me regaló un estimulador prostático pero lo perdí en una mudanza", ha comentado entre risas Jorge. "¿Pero sola los utilizas?", ha seguido preguntando a la novia de Matamoros. "Eso ya no desvelo", ha zanjado ella.