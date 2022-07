¿Kiko Matamoros va a volver a ser padre? En el programa de Telecinco "Socialité" han especulado con la posibilidad de que Marta Álamo, su actual pareja, esté embarazada. Esto es todo lo que se sabe.

Todo comenzó con la emisión de "Socialité". En el programa de Telecinco adelantaron que el viaje sorpresa de Marta Álamo a Honduras para visitar a Kiko Matamoros podría tener un importante motivo detrás: anunciar su embarazo.

La noticia sorprendió a propios y extraños. Más aún después de ver las últimas publicaciones de Marta Álamo en sus redes sociales. Recientemente habló sobre las dietas, para afirmar que no sigue ninguna concreta y que apuesta por una alimentación equilibrada acompañada de ejercicio, y mostró cómo están siendo sus últimas horas en Honduras, donde cuentas las horas para ver a su pareja.

En ninguna de las imágenes se le intuye barriga, por lo que de estar embarazada, se encontrará en una fase inicial de la gestación.

Kiko Matamoros no ha hablado en numerosas ocasiones sobre su deseo de volver a ser padre, aunque sí ha deslizado en más de una ocasión que no es algo que rechace por completo. Pese a tener los 60 ya cumplidos, no hay motivos para pensar que biológicamente no se encuentre en una edad fértil. Del mismo modo, Marta López Álamo, su pareja, tiene 25 años, por lo que se encuentra en una edad perfecta desde un punto de vista médico para procrear.

Nacido en Madrid hace 65 años, Kiko Matamoros se hizo famoso en los años 90 del siglo pasado como representante de artistas. Llevó los asuntos, entre otros, de Carmina Ordóñez. A finales de la década dio el salto a la televisión, junto a su hermano gemelo Coto, en "Crónicas marcianas". Ahí se enganchó al mundillo de la pequeña pantalla y de la prensa del corazón, pasando posteriormente por "A tu lado", "Sálvame", "La Noria", o el "Deluxe". Actualmente está participando en el reality de Telecinco "Supervivientes 2022".