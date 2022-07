Tarde movidita en "Viva la Vida". El programa de Mediaset ha contado con la presencia de Paco Narváez, uno de los mejores amigos de Pedro Carrasco y de su mujer, Raquel Mosquera.

Tras todos los programas dedicados a la familia Carrasco, Rocío Carrasco se sentaba en el 'Deluxe' para hablar sobre la inauguración del museo de Rocío Jurado, un proyecto que llevaba años en el horno y que por fin ha visto la luz. Como era de esperar, la hija de la cantante ha contestado a las graves acusaciones que Raquel Mosquera hizo sobre ella el fin de semana pasado en Viva la vida y lo cierto es que no ha dejado dudas en el aire.

Reticente a hablar, Rocío explicaba, tras ver el vídeo en el que Raquel explica que su Pedro Carrasco se vino abajo desde que tuvo la discusión con su hija, que no quería hablar de ello... pero al escuchar el grado de las acusaciones se venía arriba: "Yo sobre ese vídeo no me quiero pronunciar porque ella no está bien y entonces no voy a decir lo que realmente pienso".

Haciendo referencia a la enfermedad que Raquel sufre desde hace años y que le ha llevado a ingresar en muchas ocasiones de su vida, Rocío explicaba que no era momento de contestarle: "Creo que no debo, no creo que ella en ese momento no estaba bien de lo suyo", pero sí que aseguraba: "Raquel es mala, es una persona cruel y manipuladora, no es la Raquel que os quiere hacer creer en televisión".

Sin embargo, el íntimo del ex boxeador no escatimó en detalles tras su paso por Viva la Vida: “Estuve con Pedro siete días antes de que falleciera. Teníamos una amistad de dos señores, él me llevaba veinte años”, aseguró Narváez.

Poco se sabe del por qué la relación del boxeador con su hija, Rocío Carrasco, llegó a enfriarse tanto. “El detonante fue lo que ocurrió la fatídica noche de los regalos de Reyes Magos. Fue una jornada complicada y triste. Él estaba abatido, con el alma destrozada. Así lo sentí por teléfono”, declaró el mejor amigo de Carrasco. Para seguir, Narváez indicó que, pocos días antes de morir, por una llamada telefónica, el ex boxeador le reconoció que no había habido reconciliación con su hija: "Reconciliación, cero. Me contó todo y contaré hasta donde pueda contar”, añadió Narváez.

Para seguir, el amigo de la familia Carrasco entró en detalles de cómo estaba su amigo meses antes de fallecer: "Vi a una persona abatida, triste, cabreada por el encuentro que tuvo con su hija. Me comenta que le hizo caso a Raquel, que le insistía en que las cosas con su hija debían ir a mejor y que había salido todo mal, que había discutido con ella, con su pareja, y que se habían ido de su casa mal. No hubo un acercamiento, en absoluto. Nunca estuvo conforme con la educación que se le dio. Era caprichosa y quería que se valiera por sí misma", declaró Narváez, quien aseveró que al boxeador "no le gustaba ni Fidel Albiac ni Antonio David Flores". "Todo lo que ha hecho Rocío es ser hija de quién es", criticó.