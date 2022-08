Los jóvenes que deciden pasar por las cámaras de La Isla de las Tentaciones ganan mucha repercusión una vez abandonan el programa. La mayoría, prácticamente desconocidos, terminan siendo de las personas más influyentes en las redes. Es el caso de Mayka, concursante de la segunda edición del reality de Mediaset, quien entró a concursar con Alejandro Barneda, a quien fue infiel en el transcurso del programa.

Pues muchos han sido los rumores de que la andaluza podría tener una relación sentimental con un cantante famoso de talla internacional.

Y es que La Isla de las Tentaciones fue, cuanto menos, un buen programa para Mediaset. Le permitió, de buenas a primeras, conseguir audiencia para sus dos canales principales. Y es que si algo parecía claro desde un primer momento es que el programa iba a emitirse en Cuatro pero su éxito fue tal que acabó pasando a Telecinco.

Otra de las ventajas que la Isla de las Tentaciones ha tenido en Telecinco ha sido, sin duda, la de que ha conseguido colocarse como un buen "casting" para futuros famosos. Es decir, algunos de los concursantes que pasaron por la isla primero con Mónica Naranjo y luego con Sandra Barneda acabaron participando luego en otros formatos de la cadena como Supervivientes, que tienen más éxito y que pagan mejor. Es decir, la Isla se convirtió en una cantera de famosos que en otro tiempo habían sido otros programas como Mujeres y Hombres y Viceversa.

Pero la idea de la isla no es original ni mucho menos. Años antes Antena 3 había estrenado un formato más o menos similar que se llamó Confianza Ciega y que tenía la misma mecánica de reunir a parejas con "conquistadores". Sin embargo en aquella ocasión el programa no triunfó y solo tuvo una temporada.

Pues Mayka ha salido a desmentir estos rumores, que le juntaban sentimentalmente al cantante Lunay: "Me lo preguntan mucho. A mí Lunay me gusta desde el primer día que sacó un tema, pero me gusta como cantante", comenzó diciendo. "Tiene la ventaja que es guapo, pero tiene 21 años y yo jamás tendría nada con él, ni si quiera una noche loca. Yo no soy un cacho de carne", aclaró. "Igual me podría enamorar de su personalidad, pero no tengo nada ni tendría nada con él, soy una frikifan", indicó. Además, la andaluza aseguró que el cantante "es un tío de puta madre". "Coincidí con él en una discoteca y me cayó super bien", zanjó.