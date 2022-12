El pasado viernes llegó la sexta temporada de Élite. Las primeras temporadas de la producción española causaron tal éxito en la plataforma no tardó en entrar en la lista de tendencias. Las renovaciones continuaron y ya han extendido el número de temporadas confirmadas hasta la séptima. Uno de los elementos más atrayentes de Élite es el público hacia el que va dirigida y la forma de relatar la historia, que no deja de lado el sexo, la violencia o el consumo de drogas.

De aquella primera temporada no quedan actores, ya que fueron abandonando poco a poco el elenco en busca de nuevos retos en los que involucrarse para crecer. Lo característico de los repartos que han compuesto la mayoría de temporadas de Élite es que la mayoría de actores y actrices son muy jóvenes y no cuentan con una carrera desarrollada en el mundo de la actuación. Fue el caso de aquellos primeros protagonistas como, por ejemplo: Miguel Bernardeu, Itzan Escamilla, Mina El Hammani, Álvaro Rico o Ester Expósito.

Algunos de ellos sí que tuvieron la oportunidad de coincidir con alguno de los miembros que conforman la nueva ola que se incorpora como estudiantes de Las Encinas. A los tres hermanos que componen una de las tramas principales en la actualidad -Manu Ríos como Patrick, Martina Cariddi como Mencía, y Carla Díaz como Ari- se han unido caras poco conocidas en el cine hasta el momento: Ander Puig, Ignacio Carrascal, Álvaro de Juana o Iván Pellicer.

Si algo caracteriza al elenco de Élite es la buena relación que aparentan tener, tal y como comparten por las redes. Los actores trazan lazos más estrechos a raíz de las tramas que rodean a sus personajes y que normalmente se unen sentimentalmente a otros. Pese a todo el tiempo que pasan juntos, parece que a veces la memoria pasa factura a la hora de responder a las entrevistas. En este caso, durante un photocall, un periodista le preguntó a Carla Díaz sobre su trama junto a Ander Puig. “Ander Puig no”, respondió la actriz. “Ander Puig es amigo mío, pero no sale”, continuó. El periodista insistió en que sí que salía en esta nueva temporada, a lo que Díaz respondió. “No, es Ander… ay, es verdad, me he equivocado”, afirmó entre risas. “Le había puesto otro apellido de repente”.