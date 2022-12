El cierre del año está a la vuelta de la esquina y con ello llega un momento que encanta al público: las recopilaciones totales. Es un hecho que a la audiencia le gusta compartir a través de las redes sociales aquello en lo que más invierten su tiempo y así lo han aprovechado plataformas como Spotify, que desde 2019 viene revolucionando a sus usuarios gracias a su ‘Spotify Wrapped’.

Si bien es cierto que cada uno tiene sus gustos, a veces tiene que enfrentarse a pequeñas crisis en las que no sabe qué leer, escuchar o ver. Es por eso por lo que son tan agradecidas las recomendaciones externas, cada vez más accesibles. En muchas ocasiones no hace falta ni preguntar a las personas del entorno sobre qué consumir cuando no tienes nada en mente, ya que muchas plataformas preguntan y hacen la elección por ti. De esta forma es como Netflix termina generando recomendaciones entre las que suele añadir algún título original en la que ha participado y que apunta a ser un auténtico éxito incluso antes de lanzarse.

De todos esos títulos, siempre hay algunos -bien por calidad, bien porque es más fácil de atraer a más público- que sobresalen por encima del resto y generan cifras millonarias en ingresos. Además de las historias nuevas, la audiencia se mantiene fiel a la plataforma para continuar con la trama de sus series favoritas. Netflix ha elaborado una página que permite saber a sus usuarios cuál están siendo las 10 producciones más vistas en cada país por semana. Por eso, puede llevarse a cabo una estimación de cuáles han sido los productos más consumidos por el público durante el año 2022.

Netflix explica en la misma página cuál es el criterio a la hora de elaborar este ranking. “Cada martes, publicamos cuatro listas globales con el Top 10 de contenido de TV y películas: Películas (de habla inglesa), TV (de habla inglesa), Películas (de habla no inglesa) y TV (de habla no inglesa). En estas listas, ordenamos los títulos según la cantidad de horas vistas por semana”. Puede ocurrir, además, que dos temporadas de una misma serie estén dentro del top, ya que cada entrega de capítulos se considera por separado.

Hay que tener en cuenta que la plataforma roja toma películas y TV por separado, con lo que el recuento se hará haciendo un cómputo global de ambas. También esa resaltable que algunas producciones rompedoras como ‘Miércoles’, que acaba de llegar a la plataforma hace escasos días y ya está en el Top 10 de TV en 93 países, no suman la audiencia que puede llegar a sumar una serie o película que lleva meses en el catálogo.

Aquí tienes las películas originales de Netflix más vistas a nivel mundial este 2022 -tanto de habla inglesa como de habla no inglesa- según las semanas que han estado en el top 10: